美元指數驚現「綠巨人」 美元多頭不祥之兆

在美國總統川普 (Donald Trump) 發表備受關注的國情咨文演講之前，美元指數圖表上驚現「綠巨人」，對多頭來說是個「不祥之兆」。

FX168 財經網報導，總部位於倫敦的私人銀行 Arbuthnot Latham 的聯席首席投資官 Gregory Perdon 表示，美元也被美國總統川普的政策所壓低，其可能會導致預算赤字增加。

Perdon 說：「人們對 Fed 是否會提高利率和是否會升息 3-4 次仍存疑，但當利率差異變得更大時，套利交易將在今年晚些時候為美元提供一些力量。」

根據 4 小時圖型顯示，美元指數在短期上行通道內連續受阻 89.60 後回落，目前跌破通道下軌的支撐並下破布林帶中軌 89.15，或打開短線進一步下行空間。

大華銀行認為後市將續跌；2 周前美元指數跌破 91.00 關鍵支撐位，自此以來瘋狂下跌，技術面顯示，無論是從短期還是長期走勢來看，匯價快速且大幅的下行可能歸咎於重要支撐位的缺乏。

整體而言，當前預計美元指數「築底」還為時過早，因此近期的大跌之勢暗示後市下行空間猶存；上行方面，91.00 演變為重要阻力位，但需上破 92.70，才暗示短期低點已構築。

三菱東京日聯銀行駐新加坡分析師 Teppei Ino 說：「美元的疲態暫歇，至少現在是這樣。」他認為，市場參與者可能在等待川普的國情咨文，他可能會對美元發表進一步的言論。

美國財政部長 Steven Mnuchin 上周對美元走軟表示支持，並對美元走軟表示支持。川普後來試圖收回這些言論，稱他最終希望美元走強。

川普周一 (29 日) 表示，他將在講話中闡述他提出的移民改革方案，以及他為美國出口降低全球貿易壁壘的努力。

稍早，美元指數度下跌至 88.91，随後小幅反弹，上周一度跌至 2014 年 12 月以來最低水平 88.43。