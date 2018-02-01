【港股早評】2月份首個交易日會高開嗎？

美國股市在一月份最後一個交易日紛紛高收，其中道瓊斯指數更企穩在26100點之上，而日本股市早段亦錄得逾百點升幅，看來今日大市肯定可以高開。這是理想狀態，最終會否實現為未知數。因為期指夜市低收，對今早大市表現亦會帶來影響，所以今早大市未必可以順利高開。不過投資者亦無需要為今日大市是否高開而感到不安，因為今日表現不會對整體大市表現帶來太大影響，反而投資者今日可以放慢節奏，先觀察後再出擊，以達到後發而先至的效果。

今日為2月份首個交易日，投資者當然希望可以搶頭彩，以期望2月份餘下時間可以「長升長有」。可是2月份相信是一個相當波動的月份，一方面農曆新年在月中，在新年前後數日投資者的作戰心態將會有明顯變化。怎樣變化？當然不會是愈戰愈勇，每當迫近農曆新年時，投資者只會逐步從市場上撤退，不是說投資者會沽貨，而是會減少買賣，特別是內地投資者，隨著港股通暫停，減少了一個前來香港市場投資的渠道，屆時市況會波動或是平穩，相當投資者自有答案。就算港股農曆新年復市，在內地股市仍未復市前，大市交投難會暢旺，所以2月份會是一個較淡靜的月份。

同時本月中﹑下旬將會有多間大藍籌公布全年度或半年度業績，特別是重磅股匯豐控股(00005-HK)，將於大年初五公布去年全年業績。匯控業績好壞，自然左右後市走勢，投資者在匯控公布業績前盡量按兵不動亦屬合理。同時新鴻基地產(00016-HK)及新世界發展(00017-HK)亦會在本月內公布半年度業績，兩者皆有地產為主業，兼且有不少地產以外業務，可以更全面反映出香港經濟走勢，相信亦會成為投資者關注對象。在上述兩項因素左右下，大市處於波動市亦屬正常不過。

那麼今日大市走勢如何？今日大市仍會較波動，特別是早段時間，將會是好淡友角力的主要時刻，小心牛熊證市場會出現屠牛殺熊現象。油股及資源股今日應可以承接油價升勢而略有升幅，但是不應過份憧憬，相信難再重現早前的單日升勢。反而澳門概念股及消費費可以多加留意，畢竟農曆新年將至，相關股份應有一定表現。至於地產股等息口敏感股，美國聯儲局在3月份加息已在投資者預期之內，相信地產股可以保持平穩。

2018年2月1日上午9時5分

文﹕張偉倫

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)