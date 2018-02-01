泛亞國際(06128-HK)斥6.92億收購石墨及石墨烯相關產品

泛亞國際(06128-HK)公布，公司的全資附屬公司Upworth Capital Limited、賣方Tycoon Partner Holdings Limited方與擔保人訂立該協議，據此，Upworth Capital斥資6.92億港元收購思高環球有限公司，，收購價其中約2.42億港元將以現金支付、約2.399億元以每股2.79元發行8600萬股新股，2.1億為可換股債券。每股配售價較昨日收市價每股3.59港元折讓約22.28%，配售新股於可換股債券獲兌換前的已發行股本約16.53%。債券的換股價為2.79元，債券的年利率5%。

思高環球最終擁有雞西公司為，該公司於今年1月11日在中國成立的有限責任公司。雞西公司正進行重組。根據重組，雞西公司將向奧宇公司收購奧宇公司所有石墨及石墨烯相關產品加工業務承諾，包括所有人才、專利權及現有尚未完成商業合約。

根據奧宇集團公司網站，該公司主要從事生產石墨及石墨烯相關產品。奧宇集團公司已於中國註冊該商標。奧宇集團公司曾獲得多項殊榮，包括：名列全球五百大礦業中國企業；國家改革開放示範企業；AAA+級質量信譽資質單位；中國知名品牌企業；享負盛譽的傑出中國企業，信守合約及注重質素；生產優質知名產品的中國企業；擁有著名商標的企業；先進私人技術主導的企業；綠色科技企業；且為十大進出口企業之一。

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