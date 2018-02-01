日職／陽岱鋼帶領陳冠宇、宋家豪三台將一軍春訓出擊

2018 年日職春訓在沖繩、宮崎等地全面展開，台灣好手陽岱鋼、陳冠宇、宋家豪都在一軍名單，加上李杜軒（測試）、吳念庭、郭俊麟、呂彥青、張奕等好手，今年一共有 8 位台將在日職春訓登場，也是歷年來最多台灣球員一起開幕。

陽岱鋼去年在春訓因為下半身傷勢影響，無法完整春訓，他也經歷了很辛苦的球季，今年他目標 3 成打擊率，30 盗，也要為自己個人成績，球隊成績再創新高。

陳冠宇去年是豐收的一年，不但整年球速都可以維持一定水準，表現起伏也不大，先發、中繼都是羅德隊不可或缺的投手，尤其是他左投優勢，共出賽 27 場，2 勝 3 敗，防禦率維持在 3.69，4 次中繼成功，也為球隊貢獻勝利，今年他要再度搶先發輪值，還是從中繼出發，也讓總教練井口資仁期待。

此外，李杜軒也獲邀春訓，以他過去長打力十足的揮擊方式，加上他可給予陳冠宇更多經驗上的協助，也有機會重返日職一軍舞台。

宋家豪是去年樂天金鷹最大收穫之一，尤其是他在季後賽強心臟的演出，已經受到教練團注目，加上「大郭」郭源治連續 2 年獲邀研修教練，宋家豪若能從春訓就打好根基，今年可望站穩樂天牛棚重要角色。

郭俊麟去年因手傷影響，一整年都無法出賽，西武隊找來許銘傑擔任教練，就是希望郭俊麟找回昔日霸氣，而吳念庭去年受到超級新人源田壯亮卡位游擊，他在二軍已經改練很多位置，未來以究會以工具人方式，繼續尋找未來出賽機會。

歐力士隊育成球員，陽岱鋼表弟張奕不但外表像大哥，他的外野守備能力也被看好，加上打擊若能發揮，未來有望成為歐力士正式球員。

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