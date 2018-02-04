〈觀察〉行動支付2障礙不解 推再多租稅優惠都難普及

行政院喊出 2025 年行動支付普及率提升至 90% 的目標，其中財政部響應政策，提出 3 年租稅優惠措施，即小店家支援行動支付，營業稅可按 1% 課徵，並在 2020 年底前可免開統一發票，不過政策推出後備受討論。其實，台灣確有推廣行動支付的本錢，但若存在的應用場域不足、技術整合不到位等障礙不解，恐怕推出再多的優惠都難以普及。

根據資策會 MIC 的定義，行動支付是指用戶以智慧型手機為載具，於付款當下透過特定傳輸技術或裝置，使用非現金的金融工具並搭配認證步驟，和實體商店完成交易的支付方式；簡單來說，就是手機可以透過綁定信用卡，出門不用帶錢包，透過手機「嗶」一下，就可以結帳買東西。

台灣具備強大的行動支付發展潛力，根據 Visa 統計，台灣智慧型手機滲透率高達 86.8%，居亞太之冠，77% 台灣人偏好使用 QR Code 進行支付，加上目前已有超過 1500 萬張 Visa 感應支付卡、近 50% 的刷卡機具感應功能，顯示台灣在支付發展上具有相當的基礎。不過，為什麼行動支付推出至今，普及率仍僅有 20% 左右？

為響應行政院喊出的行動支付普及率 90% 政策目標，經濟部中小企業積極推廣店家使用行動支付，金管會先前也開放國際三大支付來台，國發會協調推動行動支付消費工具的規格化，財政部則在今 (2018) 年祭出小店家 3 年租稅優惠措施，若支援行動支付的店家，營業稅統一 1% 課徵，且 2020 年底前可免開統一發票。

此措施推出後備受討論，市場人士認為，店家拒絕使用行動支付，不僅是營業稅率問題，是使用行動支付後，所有實際營業額都攤在檯面上，擔心造成綜所稅額的提升，甚至擔憂稅捐單位會追溯先前短漏繳的稅款，所以此措施推出後，預期小店家興趣缺缺，政府恐怕得思考，該如何解決基層店家問題。

其實，從財政部鼓勵小店家的租稅優惠來看，為了就是想增加應用場域，目前台灣行動支付推不動的兩大阻礙，其中一項就是應用場域不足。有金融業者認為，台灣在發展行動支付，太著重把支付搬到手機上，而這對於消費者而言，只是稍微方便一點，但並沒有使用的誘因。

從行動支付發展迅速的中國例子來看，根據中國官方統計，2017 年全國 5.2 億支付寶用戶，移動支付占比達 82%，也就是說每人每 10 筆消費當中，就有 8 筆是透過手機付款，激勵中國消費者使用的最大原因，就是應用場域的多元化、便利性，重要的是其「創造生活」的價值，舉凡食衣住行，甚至民眾到路邊攤販買水果，均能使用行動支付，且在使用過程中，透過大數據整合，從過去消費資訊中，創造人性化、客製化的消費經驗。

一位金融機構人士表示，台灣硬體設施太發達，到便利商店買東西，消費者可以選擇用現金、信用卡、悠遊卡、一卡通等方式支付，選擇性太多時，很多民眾仍會習慣以現金支付的方式，因為台灣沒有應用情境。

再者，台灣推動行動支付的障礙則是在技術面上、行動支付末端系統未能整合的問題，應積極設法將 QRcode 和感應等方式進行整併。目前行動支付業者各自開發特約商店支付工具，消費者進到一家店裡，常看到結帳區放置 3、4 種 POS 機台，若消費者歷經幾次行動支付感應不良等挫折，最後只會拿出錢包掏出現金結帳。

台灣行動支付普及率落後中國、印度甚至是非洲等國家，但不可否認的是，政府已將發展行動支付，列為首要政策目標之一，目前已有相關機構研究末端系統整合問題，而在應用場域推廣上，各相關部會也陸續提出推廣措施，即便短時間還看不出成效，但未來政府還會祭出什麼樣的措施，來鼓勵消費者和店家習慣行動支付，並達到行動支付 90% 的普及率，外界都在關注。