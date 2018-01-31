出口消費優於預期2017經濟成長率上修至2.84%

行政院主計總處今（31）日公布 2017 年第四季國民所得概估統計，受到出口及民間消費優於預期帶動之下，GDP 成長率大幅上修至 3.28％，2017 全年 GDP 成長率增至 2.84％，相較預測數增加 0.26 個百分點。

2017 年 Q4 未經季節調整實質 GDP 與 2016 年同季比較，經濟成長率 (yoy) 概估為 3.28％，相較 11 月預測數增加 0.98 個百分點，帶動 2017 全年經濟成長率概估為 2.84％，相較預測數 2.58％增加 0.26 個百分點。主計總處表示，主因是受惠於出口及民間消費優於預期所致。

外需方面，受惠於全球經濟復甦力道增強，半導體市況暢旺及機械需求熱絡，Q4 按美元計價商品出口增 10.49％，輸入也受出口引申需求擴增，國際原物料價格上漲，以及半導體設備進口較少等交互影響，商品進口增 6.94％，輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻 3.00 個百分點。

內需部分，Q4 隨就業情勢持續改善，薪資穩健增長，加以股市熱絡，成交值增 93.01％、加權股價指數上漲 15.64％，帶動手機及服飾品等熱銷，整體零售業及餐飲業營業額分別增 3.57％及 3.71％，國人出國人次也成長 11.73％，併計其他各項並剔除物價因素後，概估民間消費成長 2.92％，對經濟成長貢獻 1.47 個百分點。

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