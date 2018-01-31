佛心！連2年替員工加薪2成阿振肉包老闆獲邀見總統

超佛心！彰化縣鹿港鎮百年老店「阿振肉包」老闆鄭永豐，體恤員工平時工作辛勞，連續兩年替員工加薪 2 成，店內資歷 3 年多、最菜員工都有 48K ，資歷最深超過 20 年的更是年薪破百萬。大方加薪之舉不僅獲得網友盛讚、更引起總統蔡英文注意，今（ 31 ）日獲邀前往民進黨中央黨部會與總統會面，為此，鄭永豐也特別準備新書及肉包要與總統分享。

被員工稱為「幸福肉包店」的阿振肉包，每顆肉包賣 1 元、已 7 年沒有漲價，料好實在價格便宜，假日常吸引大批民眾排隊購買。鄭永豐認為，店內生意會好，有很大部分功勞都應歸功給員工，老闆賺錢就該分給員工，因此，去年替員工加薪 2 成後，今年也比照辦理替所有人加薪 2 成。



▲「阿振肉包」老闆鄭永豐連兩年替員工加薪 2 成。（圖／翻攝自「阿振肉包」官網）

鄭永豐表示，店內員工較資淺的工作 3 、 4 年，今年加薪後月薪已達 48K ，工作超過 20 年的資深員工，加薪後月薪 70K 近 80K 也是常有的。不僅如此，店內員工也透露，他們每日工時 8 小時，假日加班有加班費，還有三節年終獎金，甚至在老闆娘生日時也有獎金可拿。

連續 2 年加薪的消息曝光後，讓許多民眾羨慕不已。鄭永豐說，鹿港鎮長與他聯絡，告知總統在看到消息後想與他見面，當面談談關於經營肉包店的理念與替員工加薪的想法，對此他感到相當開心，穿上西裝皮鞋、「誠意呷水甜－鹿港阿振肉包羅曼史」書籍、200 顆自家肉包北上，準備與總統等人分享。



▲「阿振肉包」最菜員工加薪後月薪也有 48K、資深員工加薪後年薪更突破百萬，羨煞不少民眾。（圖／翻攝自「阿振肉包」官網）

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』