谷歌看的到吃不到 大陸350億美元手機應用程式商機

應用程式數據分析平台 App Annie，於 17 日公佈 2017 年應用程式經濟回顧報告，內容指出，大陸的消費者，過去兩年在智慧型手機應用程式花費大幅成長 270%，蘋果、騰訊與百度因此受惠，但在中國沒有 Play 商城的 Google，已錯過了這波獲利機會。

中國消費者在應用程式消費的漲幅，大於其他國家 (資料來源: App Annie)

App Annie 在《2017 Retrospective: A Monumental Year for the App Economy》報告指出，中國智慧型手機使用者，去年共花費 350 億美元於購買應用程式，兩年內漲幅達 270%，預計未來的消費能力將以更驚人的速度成長，因為中國許多城市的智慧型手機普及率還在攀升。

Google (Goog-US) 在 2010 年，因為審查問題，關閉中國版網頁搜尋服務，同時多項服務遭中國政府封鎖，公司多年來嘗試在中國重新上架應用程式商城 Google Play，但都徒勞無功。

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Google 在中國的缺席代表著，應用程式所創造的商機大部分由蘋果、騰訊與百度獲得，谷歌因此損失數十億美元的潛力營收。據新聞媒體《The Information》獨家報導，Google 已有意與網易 (NetEase, Inc.) 合作，重新上架受監管版本的 Play 商城。

根據 App Annie 數據，以全球來說，智慧型手機使用者在 2017 年，下載超過 1750 億個應用程式，比兩年前成長 60%，總消費額超過 860 億美元，使用者停留在 App 的時間很驚人，平均一個人每年會有 1.5 個月的時間在使用 App。

2017 年全球使用者在應用程式花費的金額與時間 (資料來源: App Annie)

印度使用者為使用應用程式數最多的國家，而中國使用者平均在手機安裝最多的應用程式。