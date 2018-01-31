日央行逾半年來首度上調購債規模 日債殖利率下滑

摘要：日本央行逾半年來首次上調購債規模，將 3-5 年期公債購買規模增加 300 億日元。1 月 9 日，日央行削減超長債購買催生市場對縮減寬鬆的預期，分析師稱，日央行希望通過上調購債規模修正這種預期。

1 月 31 日周三，日本央行宣布當周購債規模，將 3-5 年期公債購買規模增至 3300 億日元，上次操作為 3000 億日元。

這是 2017 年 7 月以來，日本央行首次上調購債規模。去年 7 月 7 日，日本央行擴大了 5-10 年期的公債購買規模，並宣布在 0.11% 水平無限量購入 10 年期日債。當時正值全球債券拋售潮流，10 年期日債殖利率漲至 0.105%。

同樣地，近日在美國市場利率上行的壓力下，日債殖利率亦有上升，逼近 0.10% 水平。

公開市場操作的變動，相對壓制了日本利率的進一步走高。消息傳出後，10 年期日債殖利率自 0.090% 下滑至 0.085%，5 年期日債下跌 1 個基點至 - 0.08%。

日元亦受到影響小幅下跌，美元 / 日元日內最高漲破 109，目前有所回落。

在 1 月 9 日的公開市場操作中，日本央行曾減少超長債購買規模，10-25 年期、25 年期以上債券的購買規模均減少 100 億日元。當時各期限日債殖利率均有上漲。

日本央行在 1 月 22-23 日召開貨幣政策會議，今日較早時候公布的會議紀要顯示，日本央行稱公開市場操作不會透露未來貨幣政策路徑的信號；如果減少超長期債券購買規模發出了不必要的信號，日本央行必須修正這個信號。

擴大 3-5 年期公債購買規模，一定程度上體現了這種信號修正。選擇 3-5 年期公債的原因，野村證券中島武信分析稱，日本央行希望解除市場因此前減少超長債而滋生的緊縮預期，但選擇 10 年期的公債來進行操作，信號意義會過於明顯，不符合長期的削減長債購買的政策。

日本央行今日招標的公債期限中，並不包括 5-10 年期公債。

巴克萊分析師 Naoya Oshikubo 則稱，如果 10 年期日債的殖利率再度漲回 0.10% 附近，日本央行還會再次進行類似操作，來壓低殖利率。

『新聞來源／華爾街見聞』