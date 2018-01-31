三星去年Q4盈利創紀錄+拆股計劃 盤中股價一度大漲8.7% 創2年多來最大漲幅

綜合新浪科技、彭博今 (31) 日報導，三星 (005930-KRX) 今日宣布將進行比例 50:1 的拆股，此舉的目的是從 2018 年開始「讓投資更容易，向更廣泛的投資者發放股息」。 受此消息影響，三星股價一度大漲 8.7%，達 270.7 萬韓元，創下自 2015 年 10 月以來最大的盤中漲幅。

三星電子今日股價表現。(截圖自 Google)

三星預計，本次拆股將增強股票的流動性，從長期來看將給企業帶來價值。除了拆股激勵股價之外，三星去年第四季度盈利創紀錄， 三星當季營業利潤為 15.15 兆韓元（約合 141.38 億美元），營收為 66 兆韓元（約合 615.9 億美元）， 主因為記憶體晶片需求強勁，加上 iPhone X 使用的高端顯示螢幕銷量不錯。

根據三星發表的聲明，去年 10 月至 12 月的淨獲利達到 12 兆 2,600 億韓元 (114 億美元)，相較於去年同期的 7.09 兆韓元，大幅成長 73%。 而根據彭博社的調查，12 名分析師平均預計其當季凈利潤 12.1 兆韓元（約合 112.92 億美元）。

同時三星還預測 2018 年第一季度營收狀況：記憶體產品需求強勁，行動業務利潤增長，SSD 需求增長，同時 NAND 設備在 2018 全年保持強勁需求，但 OLED 業務可能將因需求減少而受到不利影響。三星並宣布，將於 3 月 23 日召開年度股東大會。