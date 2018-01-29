日央行官員：日本人喜歡現金 不打算發行法定數位貨幣

摘要：全球央行密切關注加密貨幣，而無現金進程推進緩慢的日本，似乎仍持有保留意見。日本央行金融科技中心負責人河合祐子對媒體稱，日本依然由現金主宰，央行發行自己的數位貨幣是「沒有必要的」。

日本央行官員最新的表態顯示，日央行對發行法定數位貨幣似乎意見保留。

日本央行支付與結算部門副總幹事、金融科技中心負責人河合祐子在接受彭博採訪時稱，日本央行技術上有可能發行法定的數位貨幣，但目前現金主宰的日本尚無這一需求，央行發行自己的數位貨幣是「沒有必要的」。

「有很多問題要考慮，比如帳戶的數量，加密的方式等。」河合祐子還提到，日本央行接受民眾在央行開設帳戶，還有成本問題。

河合祐子亦提到日本央行 20 年前已經開展的針對數位貨幣的研究，並稱該研究「已經死了」。對於比特幣，河合祐子認為它並非一種貨幣，而是一種投機商品。

上述表態與其一貫觀點一致。現年 53 歲的河合祐子此前亦時常提到，日本民眾傳統觀念偏愛現金，高效的銀行和自動取款機設備也令現金使用相對便利，都是日本難以成為無現金支付社會的原因。

加密貨幣在過去一年大幅上漲，已經引起了各國央行的高度關注。中國和瑞典央行都在研究推出法定數位貨幣，歐洲央行亦在本月較早時候，在推特上發起一項調查，徵求社交媒體用戶關於「比特幣能否成為傳統貨幣的替代品？」的意見（有 75% 的參與調查者選擇了「是」）。

日本的 70 餘家銀行正在研發一種電子貨幣，預計在 2020 年面世。

不過，日本央行行長黑田東彥去年 10 月曾回應市場消息稱，日本央行並無具體的數位貨幣發行計劃，但強調需要深入了解數位貨幣的影響。

日本比世界上任何一個發達國家都喜歡現金。現金交易占據了日本將近七成的交易額，而其他發達國家的現金利用率，只有 30%。

這種對現金的喜愛，與安全感的需求有關，另一方面，現金需求越大，銀行設置的 ATM 越多，而這進一步降低了現金的獲取門檻，所以使用現金的人越來越多。

不過河合祐子提到，推動無現金的進展緩慢，而赴日旅遊的外國人數目在增加，日本有可能因支付習慣而錯失這些外國人帶來的消費。

『新聞來源／華爾街見聞』