辦門號搭家電年增6倍 遠傳攜全國電、小米搶進

近年來，申辦電信門號除了搭智慧手機之外，家電成為另一項熱門的選擇，根據市場調查資料顯示，去年申辦電信方案的消費者選擇搭配家電比例年增 6 倍；看準這股趨勢，遠傳 (4904-TW) 今 (31) 日宣布攜手全國電 (6281-TW) 及小米跨界合作，企圖在農曆年前再衝一波業績；台灣大 (3045-TW) 也不落後，祭出用戶獨享優惠方案加入戰局。

遠傳個人用戶事業群行動裝置管理處副總經理杜偉昱表示，與全國電子首創業界雙強聯手跨界合作，通路門市總合破千家，讓客戶提貨更方便，除有專業人員可解說商品外，還可同享全國電會員服務大家電 5 年延長保固、小家電終身免費維修，讓消費者在遠傳申辦門號時，可雙享兩大專業通路的服務。

遠傳表示，除與全國電合作，推出家電 3C 商品之外，深受消費者青睞的小米智慧家電系列，也可在全台遠傳門市也可一站式購足。

台灣大表示，2016 年領先市場推出「豪華家電自由選」，用戶申辦門號搭配家電的比持續攀升，目前已超過 10% 以上；去年受到數位電視換機潮帶動「4K 聯網電視」大熱賣， SHARP 夏普 40 型 FHD 智慧連網顯示器一開賣就供不應求，帶動下半年電視品項年成長幅度達 3.6 倍。

台灣大指出，除家電外，還獨家推出捷安特腳踏車、任天堂 Switch、Casio TR80 自拍神器、OSIM 按摩沙發等熱門商品；台灣大進一步分析，消費者選擇自由選商品有明顯的地域差異，北部的消費者偏好吸塵器、掃地機器人、除濕機等商品；中部以按摩椅及健身車申辦量較多，南部則近幾年因空汙問題，空氣清淨機銷量居高不下。