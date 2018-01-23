遠傳聯名卡首年目標20萬張 數位服務挑戰1成營收比重

電信業聯名卡激戰，繼中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW) 之後，遠傳 (4904-TW) 今(23) 日攜台新銀行宣布推出遠傳 friDay 聯名卡，目標今年底衝出 20 萬張發卡量；遠傳個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示，今年積極衝刺數位創新事業，整體數位服務挑戰占總營收 10%，成長率拚優於市場。

遠傳指出，根據報告顯示，台灣使用者平均每天滑手機的時間已達 205 分鐘 (3 小時 25 分鐘)，扣除上班或上課的時間，行動裝置每天幾乎占掉很多人生活的一半。

遠傳表示，近年來積極布局數位創新服務，旗下 FriDay 行動數位子品牌，目前包含 friDay 錢包、影音、音樂及購物等服務，從過去電信業提供門號及語音服務的傳統商業模式，延伸到數據上網、加值服務、及近年來的數位創新服務，客戶不僅在電信門號用戶，更延伸到所有行動用戶。

遠傳表示，friDay 影音目前會員數 160 萬，付費會員已超過 100 萬； friDay 錢包目前綁卡量逾 100 萬，2018 目標綁卡量希望突破 200 萬，目前平均消費金額為 2000 多元 (單次)；周年慶時則有破萬元的平均消費金額。

遠傳指出，2016 年 friDay 錢包上市，去年的發展重點為支付與交通票證，今年要以遠東集團的核心往外擴展，包括其他通路的消費場域，鎖定受消費者青睞的「非百貨類」街邊小店、連鎖店積極洽談中。

尹德洋強調，今年將全力衝刺企業客戶、物聯網 / 資通訊與數位服務，持續推出符合消費者需求的產品及服務，整體數位服務今年挑戰占總營收 10%。