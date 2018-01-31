退休金怎麼存 逾5成投資人透過台股和基金

去 (2017) 年全球金融市場表現亮眼，帶動國人退休準備金增長，根據摩根投信今 (31) 日公布的定期定額投資人調查發現，投資人籌措退休金的首選工具，有逾 5 成是透過投資基金和台股，來準備個人退休金。

摩根投信執行董事劉玲君表示，根據調查，有超過 3 成 (33%) 基金定期定額投資人，將基金視為退休理財投資首選，透過台股存退休金也有近 2 成 (20%)，對照一般投資人較偏好以保險 (43%)、定存 (33%) 和房地產 (33%) 等，本質以保障為主的傳統投資工具，定期定額投資人在投資上相對積極。

劉玲君指出，退休金準備過程是一條漫長的道路，若使用定存、保險相對保守投資工具，恐造成退休年限被迫延長。她建議，民眾若要籌措足夠的退休基金，最好以時間換取報酬，愈早開始規劃愈好。

其中，基金定期定額最大的優勢就是進入門檻低，每月只要 3000 元即可扣款，對收入不豐又想開始累積退休金的年輕族群來說，可以達到強迫儲蓄之效。

至於基金挑選部分，調查顯示，投資人未來 3 個月願意加碼的基金類型，中國股票基金連 3 季蟬聯加碼首選；此外，受惠於經濟指標全面加溫，東協基金在定期定額加碼熱榜排名第二。