時碩申購中籤率僅1.05% 2/5每股60元掛牌上市

精密金屬加工廠商時碩 (4566-TW) 初次上市案件的公開申購作業於今 (31) 日由證交所完成抽籤事宜，根據證交所公布訊息，參與時碩初次上市案公開申購合格件數達 169138 件，中籤率僅 1.05%，申購程度相當熱烈；時碩預計將於 2 月 5 日以每股承銷價 60 元掛牌上市。

時碩主要產品應用於汽車零組件、工業應用和航太產業，2017 全年各類產品占營收比重分別為汽車安全氣囊占 36%、汽車燃油傳動占 34%、工業應用 22%、航太 8%，也就是說，汽車零組件出貨比重達 70%。

其中，汽車零組件的主要產品包括安全氣囊氣體發生器零組件和燃油傳動類零組件；工業應用類主要產品為流量計、壓力傳感器、半導體設備零組件與高階腳踏車避震器、皮帶系統齒輪零件等；航太類產品主要包括飛機起落架、艙門控制系統及燃油伺服與控制系統零組件等。

時碩於 2014-2017 年間已連續 4 年營收成長率超過 20%，2017 全年公告營收達 33.35 億元，年增 24.65%，而去年前三季稅後純益 1.56 億元，每股純益 (EPS)2.71 元，已超越 2016 年 2.36 元水準。

展望 2018 年，時碩表示，在汽車傳動市場產品成長動能強勁，工業應用產品高階腳踏車零組件產品訂單量產挹注，加上石油能源市場自去年價格穩定復甦，激勵石油開採商今年開始加快生產速度，對工業儀表零組件產品需求穩健，而航太產品有 LEAP 引擎相關零組件量產貢獻，整體業績成長樂觀看待。