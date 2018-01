〈電信搶OTT商機〉台灣大付費會員破200萬 農曆年觀影人數拚增2成

近幾年來 OTT 影音市場崛起,電信業者也卯力衝刺業績,台灣大 (3045-TW) 今 (15) 日宣布,旗下 OTT 影音串流服務平台 myVideo 付費會員突破 200 萬,今年農曆年長假,也將力拚衝刺觀影人數成長 2 成。

電信業者面臨語音營收下滑,低價 4G 吃到飽資費無法有效拉升,對營運造成影響的窘境,多方開拓市場也是重要的策略,為搶攻農曆年假商機,台灣大推新的行銷活動,將可帶動 myVideo 春節觀影人數成長 2 成,進一步衝刺業績表現。

台灣大積極經營數位匯流市場,旗下包括 my Music、my Video、my Book、 my Play 等「my」系列紛紛交出好成績,包括 my Music、my Video、my Book 在 2016 年已全數獲利,2017 年「my」系列營收持續成長。

台灣大表示,myVideo 為國內行動影音服務平台,APP 累積下載超過 250 萬人次,是正版電影選擇最多、更新速度最快的 OTT 影音串流服務平台;根據資策會創研所針對國內消費者線上影音平台使用狀況調查,myVideo 在內容豐富多元、影片更新速度、使用者推薦率 3 大指標滿意度都居冠,大幅領先同業。

台灣大指出,去年 (2017) 春節連假期間,myVideo 影音瀏覽次數高達 310 萬,其中 9 成以觀看「電影館」內容為主,看準這波潮流,今年推「大螢大利影迷百萬大放送」活動,衝刺觀影人數成長 2 成。