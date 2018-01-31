今日天氣／冷氣團今晚到周末寒流探6度凍到下周二

今（ 31 ）日強烈大陸冷氣團稍減弱，各地仍為溼冷天氣。今晚另一波強烈大陸冷氣團將南下，各地氣溫再下降，中部以北及東北部低溫約 12 、 13 度，其他地區低溫約 14 到 16 度。周五（ 2 日）晚間寒流報到，屆時中部以北低溫將下探 8 度，沿海及空曠地區低溫僅 6 度。

氣象局表示，今日冷氣團威力稍減，北台灣高溫約 16 、 17 度，中部及花蓮約 19 至 21 度，南部、台東高溫約 21 到 25 度，入夜後中部以北及東北部低溫約 12 、 13 度，其他地區低溫約 14 到 16 度，提醒民眾須注意保暖。

天氣方面，受華南雲雨區持續東移影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，氣象局已針對新北、台北、基隆、宜蘭發布大雨特報。另外，若氣溫與水氣搭配得宜， 3 千公尺以上高山將有機會降雪。

氣象局並指出，周五晚間寒流南下，此波寒流影響時間較長，預估將自本周末持續影響至下周二（ 6 日），屆時中部以北及東北部氣溫下探 8 度，空曠地區可能僅有 6 度，南部及花東地區低溫也僅 10 度；降雨逐漸減少偏向北部、東部地區，中南部則為多雲至晴天氣。

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