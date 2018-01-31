川普首次國情咨文 該如何觀察

美國總統川普今天將發表他上任以來第一個國情咨文，這是本週美國的頭條新聞，估計會有四千萬人收看實況轉播，國情咨文給予總統說明他未來一年政策以及宣揚過去一年成就的機會，它的重要性毋庸置疑，川普的演說，有何看點。（夏明珠報導）

首先，他會吹噓過去一年美國經濟表現，他的稅改大計，去年底通過國會表決，這是一個世代來，美國最大幅度的減稅，企業和個人都將受惠，川普可能會說美國經濟成長，股市上揚以及失業率下降，都是稅改的功勞。

移民政策辯論，是觀察焦點之一，兩黨立場南轅北轍，川普可能利用這個最多美國人觀看的場合，再次向民主黨丟出交換條件。

屆時，所有攝影鏡頭應該都會鎖定二十多位帶著所謂追夢人到場聆聽的民主黨議員。

這不是川普第一次在國會兩院聯席會議上發表演說，去年二月也有過一次，當時，他讓人眼睛一亮，他從頭到尾沒有脫稿，而且看起來真有點總統的樣子，不過，短短幾天，他就故態復萌，上推特指控歐巴馬政府在總統大選期間竊聽他的電話，

有一個議題，應該不太可能出現在今天的國情咨文中，就是川普上任以來就影隨形的通俄門，他如果提，那會讓人很意外。不過，他也不會是第一個，1974 年尼克森在他的國情咨文中呼籲國會終結水門案調查。

按照傳統，美國總統國情咨文後，在野黨要推派代表回應，今年這個任務落在甘迺迪家族身上，羅柏甘迺迪的孫子約瑟夫甘迺迪三世，雀屏中選。