首次國情咨文料將大談經濟 共和黨籲川普「別太戲劇化」

美國總統川普將於美東時間週二 (30 日) 晚間 9 點 10 分，前往華府國會山莊(United States Capitol)，發表上任後首次國情咨文演說；據悉，川普將暢談他主政以來，美國經濟的亮眼表現，以及稅改的各項好處。

川普上任滿 1 年，蓋洛普 (Gallup) 日前發布的民調結果顯示，川普的施政滿意度，僅 39%，創歷任美國民選總統新低紀錄；為了挽回頹勢，共和黨期盼，川普能將國情咨文演說重點，放在美國經濟的優異表現，包括美股大漲、就業增加、減稅政策，都是可以發揮的主題。

共和黨分析師 Scott Reed 說，希望總統能專注在經濟成長，以及具體政績上，演講時「給聽眾們大格局的議題，別流於戲劇化。」

白宮助理透露，川普將暢談他上任以來，美國經濟的大幅成長，以及稅改帶來的各項好處，「畢竟這 (稅改過關) 是他的一大勝利」。

不過，對於川普首次國情咨文演說，多名民主黨議員，將以缺席表達抗議。

媒體研判，川普首次國情咨文演說，主題為「如何建設安全、強大，且令人驕傲的美國」，內容可能涵蓋以下 5 項重點：

一、經濟成長

美股屢創新高、稅改過關、失業率下降，都是川普勢必提及的內容；對於稅改後續效應，以及美元走勢，川普可能會有進一步闡述。

二、基礎建設

自就任以來，川普便不斷要求國會批准 1.7 兆美元的基礎建設預算案，並宣稱此舉可提升就業、擴大內需；外界預期，川普將在國情咨文演說中，呼籲參眾兩院，盡快通過預算。

三、移民議題

移民政策爭議不斷，包括美墨邊境建「長城」、限縮依親移民範圍和「追夢人」計畫 (Dreamers) 等，都是川普可能在國情咨文演說中談論的議題。

四、國際貿易

川普一再強調，美國拒絕再容忍不公平貿易，因此，中美貿易關係的未來發展，以及美國是否重回跨太平洋夥伴協議 (TPP)、北美自由貿易協定 (NAFTA)，都可望成為國情咨文重點內容。

五、國家安全

國防預算不如預期，川普或許會藉國情咨文演說，呼籲參眾兩院批准國防預算，並談論北韓核武、飛彈威脅等議題。