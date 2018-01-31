白宮經濟顧問科恩表示，川普將在國情咨文中討論1.5億美元基建計畫

【財訊快報／陳孟朔】白宮經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 在接受美國財經媒體 CNBC 專訪時預告，美國總統川普 (Donald Trump) 定於美國時間週二晚間發表的國情咨文中討論一項 1.5 兆美元的基礎設施修繕計畫。去年 12 月，當時美國國會批准一項稅收改革計畫後，川普則想要將重點放在重建已經老化的美國公路、交通及其他公共設施上。



科恩在接受 CNBC 旗下節目「Squawk Box」採訪時表示，「基礎設施建設是我們的經濟議程中的下一個重要支柱。他將談及價值 1.5 兆美元左右的投資計畫，但更加重要的是，他將談及簡化基礎設施建設專案的審批流程的問題。就目前而言，我們的基礎設施審批流程需要花費七到十年時間才能通過修建相對簡單的道路的計畫。我們需要簡化流程，使其減少到兩年以下。川普甚至有可能會建議將審批流程所需時間縮減至不到一年。」



自川普上台至今，美國經濟活動大幅攀升，預計在其任期的第二年時期間，國內生產毛額 (GDP) 增速將可達到 3% 左右。但在其他一些領域中，尤其是工資增長和生產力等，則仍舊表現疲弱。



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