美股盤前─指數期貨盤前下滑約0.5% 川普將發表國情咨文

全球股市的漲勢無法永久持續。盤前交易中，美國指數期貨下跌約 0.5%。

亞洲股市與歐洲股市週二亦下挫，日經指數跌幅達 1.4%。

上週，道瓊工業平均指數，S&P 500 與 Nasdaq 均創新歷史高點。美國股市已許久沒有大幅下跌，波動率亦持續偏低。

台北時間週三上午 10:00 川普總統將發表國情咨文。在經濟議題上，川普有諸多可供發揮之處，包括 2017 年，美國新增就業達 200 萬人，GDP 成長 2.3%，雖低於川普的 3% 目標，但却大幅高於 2016 年的成長 1.5%。

在貿易問題上，川普可能重申強硬立場：他威脅將退出北美自由貿易協定 (NAFTA)，並警告美國政府很快將處理與歐盟非常不公平的貿易問題。

投資人亦將注意美國總統的基礎建設計畫。

經濟數據方面，台北時間 23:00 工商協進會將公布 1 月消費者信心指數。

美國已連續 87 個月均出現新增就業，失業率創 17 年低點，消費者信心指數因而偏高。

週五，美國將公布 1 月就業報告。

聯準會 (Fed) 將於週二與週三舉行政策會議，這將是葉倫最後一次主持會議。她將於 2 月 3 日交棒予鮑爾 (Jerome Powell)。

由於經濟改善，鮑爾可能會持續緩慢升息的政策。