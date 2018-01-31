羽球／戴資穎節奏太好陸名將：做不做假動作都是威脅

我國羽球世界球后戴資穎，在日前於印尼大師賽連克何冰嬌和 Saina Nehwal，拿下今年的首冠。而一向對小戴讚譽有加的大陸前奧運金牌蔡贇，再次稱許前者的表現，認為她的兩點技術讓對手顧此失彼。

蔡贇指出，現代羽球女單更加重視變速，過去那種高速殺到底的打法，已經被其他選手慢慢地適應了。而戴資穎的優勢就在於她對於節奏的掌控，這主要體現在假動作和變速突擊這兩項技術上。

「現階段小戴有兩點讓所有對手顧此失彼：一是頻繁的手法停頓造成對手二次啟動，她也不是所有球都加動作，以至於她有沒有假動作也成了判斷上的難點，對手隨時要面對吃動作和時間差的雙重威脅；二是變速突擊形成的速度變化。有鑑於馬林全程六檔的無變速快攻被大家適應，現在所有人都很重視場上節奏的控制，留出足夠的餘量才能變速已經成為一種共識。從實戰效果看，小戴在這個領域獨占鰲頭，因達農 (Ratchanok Intanon) 則略遜一籌。」蔡贇如此寫道。

另外他也認為，Nehwal 在四強雖用樸實的打法消耗了 Intanon；但面對打法彈性更強，和手法突變性更好的小戴，就顯得無從下手了，所以決賽才會呈現一面倒的賽況。

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