因應數位經濟貿協擬建「貿協雲」、虛實整合拓展市場

2017 年台灣對外貿易創下佳績，出口、進口都達雙位數成長，總貿易額高達 5,769 億美元，年增 12.8%。面對數位經濟全面來襲，外貿協會董事長黃志芳昨（30）日表示，未來將努力朝建構貿協雲的願景邁進，以智能科技領航、整合軟硬、運用創新來因應，2018 年將是數位貿協的新紀元，數位、科技、創新是重點工作。

外貿協會 2018 年度記者會昨日在台北國際會議中心舉行。回顧 2017 年，貿協指出，他們共舉辦 4 場台灣形象展，大幅促進新南向國家對台灣的認識，且為了協助廠商掌握印度市場龐大商機，也設立印度中心進行整體策略規畫，邀集石化業、電動車和智慧城市產業業者籌組隊進軍印度市場，直接扣門印度大企業鏈結我國的產業鏈，並提供中小企業進入印度市場的各項服務。

此外，貿協也設立了台灣清真推廣中心，爭取全球清真商機，更進行組織改造成立產業處和市場處組成作戰部隊、提供國際行銷諮詢陪伴式服務，以及設立桃園辦事處等，協助台灣產業站穩全球供應鏈角色所做的努力與成果。

黃志芳表示，面對數位經濟全面來襲，必須以軟硬結合、虛實整合、跨業結盟、運用創新來因應才是王道，現在全球頂尖的企業像是 Uber、Air B&B、Tesla 等幾乎都是虛擬軟體公司，而豐田汽車亦整合雲端、人工智慧和全聯網科技推出最新的 e-Palette 未來移動概念系統。

他強調，貿協是一個國際性綜合平台，除了具備很強的會展硬體功能，也將努力提升軟體和雲端的能力，透過成立數位商務處和資訊和數據中心全力推動數位化，最終目標希望能打造一朵貿協雲，整合貿協國內外所有的軟、硬體服務及資源，用來支援台灣民間企業公司的小雲，作為連結國際企業大雲的橋樑，與台灣業者一起邁向成功。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』