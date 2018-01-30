本間高爾夫與伊藤忠商事株式會社建立戰略合作

香港, 2018 年 1 月 30 日 - (亞太商訊) - 本間高爾夫有限公司（「本間高爾夫」或「公司」，股份代號：6858.HK）欣然宣佈公司於 2018 年 1 月 26 日與伊藤忠商事株式會社（「伊藤忠」）訂立戰略合作協議。



建立戰略合作 採用「高爾夫全品牌法」重新打造服裝業務板塊



作為高爾夫行業內最負盛名的標誌性品牌之一，本間高爾夫一直努力實現持續增長，并致力以「高爾夫全品牌法」，透過销售包括 HONMA 品牌的服裝在內的高爾夫產品，為客戶提供全面的高爾夫生活體驗，就服裝業務而言，公司一直積極探索、物色戰略合作，以期重塑 HONMA 高爾夫的服裝業務，並進一步推動公司品牌價值的提升。公司預計在 2019 年春夏季推出公司和伊藤忠合作的第一個季的服裝產品。



公司相信，服裝業務之發展空間巨大。截至 2017 年 9 月 30 日止 6 個月，公司服裝業務連同包袋及其他配件佔公司及其附屬公司總收益約 13.4%，而許多同行業公司佔總收益約 60%。



通過此次戰略合作，公司將在日本，及其他已經通過高爾夫球杆業務建立了穩定客戶基礎之市場，重新推出服裝業務。同時，該戰略合作使公司充分利用伊藤忠在服裝行業的豐富網絡及專長，憑藉 HONMA 的品牌價值，重塑 HONMA 的服裝業務。



公司相信，與伊藤忠建立戰略合作將為公司在中短期內，加速促進銷售增幅帶來非常寶貴的貢獻。



控股股東向戰略投資者出售股份



根據戰略合作協議，公司控股股東 Kouunn Holdings Limited（「Kouunn Holdings」）有條件同意向伊藤忠及 Chia Tai Primrose Holdings Limited（「卜蜂集團買方」）（卜蜂集團有限公司（「卜蜂集團」）的全資附屬公司）出售合共 99,189,000 股本公司股份（佔本公司於本公告日期已發行股本約 16.29%）（「出售事項」）。出售事項預期將於 2018 年 1 月 31 日或前後完成。於緊隨出售事項完成後，劉建國先生及 Kouunn Holdings 各自將仍為公司控股股東。



董事會歡迎伊藤忠與卜蜂集團戰略投資公司，董事會相信這將使得公司的股權結構进一步多元化，并促進本公司企業管治常規的完善。



展望未來, 劉建國先生指出，董事會相信，伊藤忠的投資將進一步提升其與本公司由於戰略合作協議而產生的關係。另一方面，伊藤忠也期待利用其完善的網絡及多年經驗來加強與本間高爾夫在服裝行業的合作，并於未來進一步探索可能的互惠機會。



關於本間高爾夫

HONMA 是高爾夫行業內最負盛名的標誌性品牌之一，是精湛工藝、追求卓越性能及產品質量無與倫比的的代名詞。本間高爾夫於 2016 年 10 月 6 日在香港聯交所主板上市（股份編號：6858）。公司主要設計、開發、製造及銷售各種製作精美且性能卓越的高爾夫球桿，目前提供 3 個主要家族的高爾夫球桿品牌，分別是 BERES、TOUR WORLD 及 Be ZEAL，每個品牌針對特定的消費者市場區間。本間高爾夫還供應 HONMA 品牌的高爾夫球、包、服裝和其他配件，藉以為客戶提供全面的高爾夫生活體驗。根據弗若斯特沙利文的資料，按二零一五年零售銷售計，HONMA 名列全球十大高爾夫產品品牌並為高端高爾夫球杆的首選品牌。按二零一四年至二零一五年的同比零售銷售增長計，HONMA 迄今為是十大品牌當中增長最快速的品牌。本間高爾夫的產品於全球約 50 個國家售，主要在亞洲，亦遍及北美洲、歐洲及其他地區。



關於伊藤忠商事株式會社

伊藤忠是在日本註冊成立的有超過 150 年歷史的領先綜合商社，在 63 個國家擁有約 120 個據點。伊藤忠從事有關紡織、機械、金屬、礦產、能源、化工品、食品、一般 產品、不動產、資訊及通訊技術以及金融等各範疇產品的國內貿易、進出口貿易以及海外貿易，以及日本及海外的商業投資。伊藤忠在東京證券交易所上市（股份代號：8001）。



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