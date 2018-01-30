美股盤中─賣壓加劇 道瓊大跌352點

美國股市週二大幅走低，連續第二天下跌。新年以來，首度出現的重大賣壓，今日加劇。道瓊大跌達 352 點，可能創下自 2016 年 9 月以來，最大二天跌點。

分析師說，股市近來持續上漲，投資人了解這種情況無法一直持續下去。尤其利率上升恐為股市帶來壓力。

台北時間 23:26

道瓊工業平均指數下跌 310.25 點或 1.17% 至 26129.23。

Nasdaq 指數下跌 63.85 點或 0.88% 至 7402.66。

S&P 500 指數下跌 26.58 點或 0.95% 至 2826.95。

週一，道瓊下跌 177 點，10 年期債券殖利率上升，引發了投資人對多頭股市的擔憂。

因擔憂通貨膨脹，長期債券殖利率今日持續走高，10 年期債券殖利率接近 2014 年以來高點。今年初，該殖利率約為 2.4%。

通貨膨脹上升亦可能促使央行加速緊縮貨幣政策。上週，Stifel 公司分析師預期，聯準會 (Fed) 可能於本季導致股市回檔，因其緊縮貨幣政策領先其他央行。

Fed 於週二開始舉行為期二天的政策會議。根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預期升息的機率僅 5.2%。

有分析師說，不認為這是大幅回檔的開始。這是一段時間以來，首度出現的賣壓。股市下跌後，將是買進的機會，投資人在場外仍持有現金。

週二晚間，美國總統川普將發表國情咨文。