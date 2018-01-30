金管會啟動金融六法修法 期交法開第一槍 罰鍰上限倍增

金管會將啟動金融六法修法，其中備受矚目的就是對違規業者的懲處上限將加重，今 (30) 日率先公布期貨交易法修正案，對期貨業者的罰鍰上限從原本的 60 萬元、提高一倍至 120 萬元；另外，修法也新增「限期業者改正」，若仍未改正，金管會可每次再開罰 240 萬元罰鍰，無限次開罰直到改正為止。

顧立雄日前指示，因應國際監理發展的趨勢，以及檢視國內金融市場的實務運作，檢討現行相關的金融法規，要求銀行局、保險局、證期局規劃修正「金融控股公司法」、「銀行法」、「證券交易法」、「期貨交易法」、「證券投資人及期貨交易人保護法 」、「保險法」等 6 部金融法規，陸續在今年第 1 季提出草案條文，提報行政院核可通過、再送入立法院審議。

金管會今天率先公布期貨交易法修正案，這次修正有 3 大重點：第一，完成店頭衍生性商品集中結算制度；第二，修正期貨市場財務安全防衛機制與國際接軌；第三，提高罰鍰上限並加入糾正的機制。

由於近年來金融弊案橫生，但在懲處上處罰金額都被外界抨擊「過輕」，因此，此次修法在相關罰鍰方面，金管會表示，未來法令修正之後，罰鍰金額將由目前 60 萬上限提高到 120 萬元，除此之外，並增加違規的行為、新增「糾正」一項；也就是說，金管會可以在處罰後，限期命令期貨商改正，而不是光處罰而已，若不改正，每次罰鍰 240 萬元，而且一罰再罰、罰到改正為止。

而在集中結算方面，國際各金融市場之監理機關，已陸續完成店頭衍生性商品集中結算制度，為推動國內監理制度與國際接軌，控管國內店頭衍生性商品違約風險及提升交易資訊透明度，因此，增訂推動集中結算（包含強制或自願）之法源。

金管會主秘施瓊華強調，啟動金融六法修正，是因應國際監理發展的趨勢，以及檢視國內金融市場之實務運作，檢討現行相關的金融法規，修法主軸共有四大項：「與國際監理接軌」、「提升公司治理效能」、深化健全經營」、「落實消費者保護」，法案將陸續提出，並依照程序先進行預告。