馬斯克親自推銷火焰噴射器火力超猛 開賣一天寫下350萬美元佳績

特斯拉（TSLA-US）執行長馬斯克（Elon Musk）最近上傳影片耍寶似地推銷火焰噴射器，取得不錯的銷售成果，開賣僅一天就創下銷售 350 萬美元的佳績。

火焰噴射器售價 500 美元。（圖：Boring 公司官網）

馬斯克可能試圖轉移特斯拉生產延遲和旗下「無聊公司」（Boring Company）承包洛衫磯隧道的負面報導，在 Instagram 上傳了一段手持火焰噴射器的試範短片，在網路上熱傳。

馬斯克在推特上搞笑地說，這款火焰噴射器會在《僵屍啟示錄》電影情節發生時派得上用場。很快地，他又在推特上半開玩笑澄清，他不會創造一場《僵屍啟示錄》的場景來創造火焰噴射器的需求。

Boring 公司周日起預售火焰發射器，售價為 500 美元，開售第一天就已收到逾 7000 張訂單，金額超過 3500 萬美元，隨同火焰發射器開賣的，還有一款滅火器，售價 30 美元。

Boring 公司販售的火焰發射器預計在今年春季出貨，面對外界質疑，預售的訂單是否會如特斯拉電動車一樣來不及出貨？對此，Boring 公司表示，火焰發射器的功能齊全，而且有不少現貨，不會有延遲出貨的情形。

儘管火焰發射器一開賣即熱銷逾 7000 台，不過，馬斯克強調，產量將控制在 20000 台以內，欲購者從速，以免賣到缺貨。

Boring 公司是馬斯克在 2016 年創辦的基建及隧道挖掘公司，目前該公司正承作美國洛杉磯挖掘隧道的工程，預料馬斯克多次推出周邊商品，目的是為該公司籌措資金。