通膨走高的信號之二：美國交運運量、費用暴漲

摘要：美國交運行業 Cass 運量指數 12 月年增率增加 7.2%，運費指數則大增 16%，為 1999 年以來的最大增幅。交運成本上升與油價上漲、消費者需求擴大均有關係，而這有望導致美國通膨。

美國通膨走高的信號之一，在於過去三個月裡，加薪的公司比例達到 48%，為 18 年新高。

公司加薪，或許還與稅改減少企業支出有一定關係。而通膨走高的第二個信號，就是實在的價格上漲：在經歷了連續兩年的衰退後，美國交運行業終於迎來復甦。運量和運費指數在 12 月都大幅增長，運費指數更是增至金融危機來的新高。

其中，Cass 運量指數在上年 12 月年增率增加 7.2%，運費指數則年增率大增 16%，為 1999 年以來的最大增幅。交運需求在飆升，而產能嚴重不足。

運費的上漲與油價攀升不無關係，而運量，則受益於日益好轉的全球經濟，以及美國正在擴大的基礎設施建設。





這和通膨有什麼關係呢？金融評論網站 Wolf Street 提到，運輸成本增加，要麼通過終產物價格的上升，由消費者來承擔，通膨由此被推升；而如果消費市場不佳，經營者就要自己承擔上升的成本。

從目前的情況來看，消費者的情緒正在進行明顯的改善。正如 Cass 資訊系統在 12 月的報告中提到的，目前的貨運復甦，主要是需求層面的改善。除去經濟復甦、基建擴張的工業經濟需求以外，消費者的需求也在明顯上升。

美國商務部數據顯示，2017 年第三季，美國電商銷售額大增 15.5%，而節假日期間增長了 18%。消費者終於開始願意花錢了。

千禧一代開始組建家庭，由此開始為生活而積累消費品。消費者支出在可見的未來成為強有力的動力，近期工資上漲的通膨現象進一步證明了這一點。

工業和消費經濟都開始上揚，2018 年會非常有趣，敬請期待……

『新聞來源／華爾街見聞』