歐司朗發布SymphoCity智慧城市中央管理平台

今天，歐司朗專業照明系統解決方案發布了全新智慧城市中央管理平台 SymphoCity，旨在幫助城市管理者們提高效率、降低成本，助力中國智慧城市建設。SymphoCity 是一個集軟件和硬件於一體的開放式平台系統，除了管理照明之外，它還能實現對城市安防、環境、能源和通訊的綜合管理，是一個真正意義上的多功能一體化智慧城市中央管理平台。



目前，雲南大理已經採用了 SymphoCity 中央管理平台，並於 2017 年下半年開始部署安裝。該項目正在設備安裝及系統調試階段，預計整個工程在 2018 年上半年可以完工。



歐司朗專業照明系統解決方案亞太區首席執行官 George Ko 表示：「隨著中國城市化進程的不斷深入，傳統的城市管理模式面臨著眾多挑戰。城市管理者需要一個更智能、更高效的系統，來維護並管理城市資產。歐司朗的 SymphoCity 平台專為滿足上述需求而設計，並能夠為不同的城市提供個性化的服務。它是一個真正意義上的多功能一體化智慧城市中央管理平台，在應用初期即收到了良好的市場反饋。我們期待越來越多的中國城市從中受益。」

近年來，為解決城市發展難題，智慧城市在中國政府和各方機構的支持下如火如荼地進行，已成為不可逆轉的歷史潮流和時代機遇。歐司朗專業照明系統解決方案順應並支持這一增長趨勢，為城市管理提供更加智能的選擇。值得一提的是，SymphoCity 平台有兩大特點。



首先，SymphoCity 平台首要的功能是對城市照明實行集中控制，有效降低城市照明系統控制和維護的複雜性，並減少監控各個子系統所需的人力。



SymphoCity 還具備故障報警功能，並對各區域照明系統分別進行統計，實現更高效，更節能的城市管理。以城市街燈照明為例，傳統的管理方式通常需要人工巡檢街燈的健康狀況，這種方式工作量大、效率低、成本高。有了 SymphoCity 平台後，街燈管理者可以按時間、分區域對城市照明實行集中控制，並實時監控照明設備的狀態，大大提升工作效率。



其次，SymphoCity 有很強的兼容性和擴展性，可以通過安裝不同的子系統實現照明之外的更多城市管理功能，滿足不同城市的需求。這些子系統包括資產管理子系統，幫助實現各種設備資產記錄及管理；能源管理子系統，幫助能耗數據採集、存儲等；網絡通訊子系統，包括各種網絡通訊設備監控和故障報警燈；環境監測子系統，可實時進行溫度、濕度、空氣質量等監測；安防監控子系統，幫助管理門禁和閉路電視監控系統 (CCTV)；以及其他的城市管理子系統。



作為世界領先的高科技照明企業，在進入中國市場之後，歐司朗致力於將世界領先的照明技術和產品帶入中國，以積極的姿態在中國的城市建設與技術革新工作中扮演著重要的角色。近年來，歐司朗專業照明系統解決方案已經為多個中國地標性項目定制了照明解決方案，其中包括上海中心的中庭和外圍燈源、武漢「兩江四岸」全長超過 20 公里的燈光秀，以及蘇州中環快速路整體照明等。



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