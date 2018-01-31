Cake獲500萬美元融資 有望推出首款可滑動手機瀏覽器

鹽湖城 2018 年 1 月 31 日電 / 美通社 / -- Cake Technologies, Inc. 於 1 月 30 日宣佈，公司已獲得 Peak Ventures 領投的 500 萬美元 pre-A 輪融資。Pelion Venture Partners 和 Kickstart Seed Fund 也參與了投資。此次融資使 Cake 能夠透過打造更快速的可滑動手機專用瀏覽器，與 Safari 和 Chrome 等傳統瀏覽器一較高下。



Peak Ventures 合夥人 Sid Krommenhoek 表示：「手機瀏覽器的創新空間非常大，Cake 找到了最佳切入點。自 2007 年智能手機推出以來，儲存容量已擴大了 60 多倍，而手機瀏覽器十年來卻幾乎沒有變化。Cake 能夠大幅提升用戶友好性，讓用戶更快獲得搜索結果，因此有望打破行業巨頭的壟斷局面。」



Cake 的全新手機瀏覽器應用使用戶能夠像查看網頁一樣滑動查看搜索結果，更快找到網頁內容，而不需要在結果鏈接和搜索網頁之間來回點擊。該應用透過抑制搜索索引和即刻預先載入搜索結果做到這點，因此用戶能夠快速滑動查看內容。



Cake 行政總裁 Kendall Hulet 稱：「2018 年的手機網頁瀏覽方式依然與 20 世紀 90 年代末的桌上型電腦網頁瀏覽方式差不多，是時候做出改變了。在 Cake，我們對瀏覽器進行重建，以充分利用高速網絡鏈接和觸摸式流動設備。截至目前，還沒有企業能夠在智能手機瀏覽器方面真正做到這點。」



Pelion 投資者 Ben Lambert 說：「在使用 Cake 瀏覽器之前，我們並沒有意識到手機瀏覽器已經壞掉。一旦開始使用該應用，我們就不會再使用以前的默認瀏覽器。對我們來說，這意味著 Cake 的市場潛力非常大。」



除了更快的可滑動搜索結果之外，Cake 的手機應用還包含以下功能：



更廣泛的搜索結果：Cake 使用戶能夠一次實現跨類別和多服務搜索，搜索出更多的圖片、視像、新聞和購物結果。



個性化搜索：除了使用戶能夠選擇他們首先搜尋引擎（Google 或 Bing）之外，Cake 還使用戶能夠選擇他們最愛的網站並將其重新整理進一個類別中（新聞、視像、圖片或網購），從而獲得個性化搜索結果。



精分：Cake 透過精選與搜索詞最為相關的網站，幫助用戶避開混亂的通用搜索結果。



Cake 創辦人 Jase Bosarge 表示：「十年來，網頁瀏覽器並無太大變化，坦白說還有點乏味。年輕的智能手機用戶已習慣用戶友好型應用，手機瀏覽器是時候跟上這一趨勢了。」











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