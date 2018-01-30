日手遊「旅行青蛙」颳起兩岸熱潮 你今天曬蛙了嗎？

hket 中國、看中國今日報導，近期日本手遊《旅行青蛙》紅遍兩岸三地，有日本傳媒《週刊朝日》引述開發商稱，該遊戲在 AppStore 的下載量已突破 1000 萬，其中中國佔 95%，日本僅 2%，美國為 1%。，團隊正考慮開發中文版等。

《旅行青蛙》爆紅，「我隻青蛙岀去整天沒回來，好擔心」、「去了旅行一整日，沒有手信只有照片」等曬蛙潮都在兩岸洗版。

中國微博用戶也紛紛討論《旅行青蛙》遊戲，微博相關話題被點擊超過 4 億次；多日高居中國熱搜榜單；中國「App Store」免費遊戲冠軍寶座。

由日本公司 Hit-Point 開發的《旅行青蛙》玩法簡單，玩家只需收集三葉草，用三葉草換旅行道具後，就可以幫青蛙打包行李，青蛙之後就會去旅行，去哪兒、去多久都是未知，有時去玩幾小時、有時是幾天，玩家只能等牠回家。而青蛙旅行回家後，或會帶照片和紀念品。

資料顯示，日本 Hit-Point 公司成立 10 年，團隊不過十幾人，大陸《新京報》引述遊戲開發者上村真裕子的話說，遊戲設定對象不限年齡，體現對自由的一種追求，「遊戲就是將現實中的不可能變為可能。」

目前這款《旅行青蛙》遊戲因僅有日語版，日本 Hit-Point 公司開發商正在討論增加中文、英語等多語言版本。

那麼，為什麼《旅行青蛙》會在中國爆紅？日媒分析，或許與只要做好旅行準備，就可以獨自旅行的模式有關。

隨著《旅行青蛙》紅遍中國，有分析認為，這款遊戲反映中國青年渴望與世無爭，但內心孤獨的心態。有人稱該款遊戲可以一嚐當父母滋味，有人喜歡讓這隻「佛系青蛙」代替自己做自己想做的事，更重要的是，它填補都市年輕人寂寞的心理。