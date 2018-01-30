【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(8069 元太，再創波段新高囉。)

網美見人小心變成魍美。過度的行情總是會回歸正常的，差別只在於是慢慢回歸，還是山崩地裂式的。昨晚美股回檔，今天亞洲股市也跟著大幅回檔，需留意後續盤勢是否續弱。終場大盤下跌 145 點，以 11076 點坐收，量能為 1373 億元。

重點持股報告。

(按照系統、紀律操作。)

(3443 創意) 從 1/15 帶會員在 275 附近進場以來，最高點一度來到 370 元，今天我們則是全數獲利出清囉，將獲利放到會員的口袋囉。

(4966 譜瑞、2417 圓剛) 股價被大盤拖累，小損先出。

(6213 聯茂、6202 盛群) 股價不夠強、先跑再說。其中聯茂的損失略大，老師想辦法再幫大家賺回來。

(6257 矽格、6438 迅得) 目前均獲利中，續抱。

(3317 尼克森) 今天早盤股價再創新高，老師也順勢帶領會員獲利出脫一半持股囉。

(8069 元太) 太棒了，今天股價又創高囉，會員們的獲利也持續增加，老師也請會員先獲利一半持股，將獲利再放入會員的口袋裡囉。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 8069 元太、6438 迅得、6257 矽格、3317 尼克森。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)