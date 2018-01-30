【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

開高走低，失守 11100 整數關卡，日線收長黑！

台股今日開低，一路往下作下挫，尾盤更是下殺收在今日最低點，除失守五日線及十日線外，更是急速的失守 11100 整數心理關卡，收了一根實體長黑Ｋ，而目前月線與季線雖呈現黃金交叉格局，但上檔有五日線、十日線壓力，而下檔亦有（月線、季線、半年線）的支撐；而從量能的角度來看，今天量能較上週比較縮小至 1374 億，量能無明顯異常，今日的震幅亦有 112 點之多；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股今天類股全面收黑，其中跌幅最重的是塑膠類股，跌幅達 2.3%，汽車跌幅也超過 2%，油電燃氣、半導體、其他電子、鋼鐵、電腦設備、紡纖、化學、弟子零組件及金融也均下跌逾 1%，資訊服務、光電、造紙、電子通路、建材營造、貿易百貨、化學生醫、橡膠、通信網路、水泥、電器電纜、生醫、其他類、玻陶、航運、觀光、電機機械、食品等也均收黑。

台積電再度成為空方摜壓的重災區，早盤直接開低，盤中跌破 10 日線支撐，也拖累捷敏 - KY、晶豪科、矽統、世芯 - KY、威盛、易華電、凌通、聯陽、強茂、盛群、京鼎、智原等也下跌逾 3%。

鴻海也難逃賣壓，鴻家軍包括群創、GIS-KY、臻鼎 - KY、鴻準、建漢、樺漢、乙盛 - KY 跌幅也超過 1%。

另外蘋概股也因為市場看淡蘋果 iPhone X 首季出貨量，由印刷電路板族群領跌，包括健鼎、台郡及嘉聯益跌幅均超過 4%，良維、順德、達方、國巨、新普、聯發科、鎧勝 - KY、可成等也均下跌逾 2%。

不過股王大立光則是相對抗跌，股價跌破 4000 元大關後，隨即有買盤湧入承接，尾盤還再小幅拉高作收。