〈外銀看今年景氣〉星展銀估今年聯準會升息3次 美元上半年可望回升

星展銀行今 (25) 日舉行 2018 年第 1 季投資展望，外匯市場部分，星展銀行零售銀行及財富管理首席投資總監侯偉福表示，美元去 (2017) 年大幅貶值後，今年在聯準會升息 3 次預期下，將有利美元走勢。今年上半年就可望回升，但幅度不會太大，日圓在美國公債利率上揚的環境下，面臨貶值壓力，不排除觸 120 價位。

侯偉福表示，美國聯準會主席葉倫將於今年 2 月結束任期，但貨幣政策正常化的步調不會改變，星展預期今年聯準會將升息 3 次，2019 年則會升息 2 次，可望激勵美元回升，不過下半年主要央行貨幣政策開始同步，美元走勢則可能再度由升轉貶。

至於日圓部分，侯偉福指出，日本央行（BOJ）持續進行控管殖利率曲線措 施；美元兌日圓走勢與美國 10 年期公債殖利率走勢高度相關，基於星展對美國 10 年期公債殖利率的預測，美元兌日圓可能高於 108 至 115 的交易區間，並可再次觸及 120 價位，若是地緣政治局勢緊張，尤其是因北韓和中東地區動盪所導致的市場避險情緒，日圓將會成為避險貨幣。

整體看來，亞洲貨幣應該不會發生 2013 年聯準會減碼量化寬鬆政策時，大幅貶值走勢。日本央行於 2013 年起進行的超寬鬆貨幣政策，已不再導致貨幣競爭性的貶值，且在川普不在加強對貨幣操縱國呼籲、人民幣從單向貶值走勢轉為雙向波動等因素下，舒緩今年市場對貨幣戰爭的擔憂。