北韓取消金剛山聯合文藝演出 南韓：深感遺憾

南韓統一部 29 日消息指出，北韓於當地時間當晚 10 點 10 分許通知韓方，取消南北韓商定於 2 月 4 日在金剛山聯合舉辦的文藝演出。

中新網援引韓聯社報導，北韓在通知中說：「南韓媒體不斷傳播褻瀆北韓富有誠意的平昌冬奧相關措施的輿論，還對北韓內部的慶祝活動說三道四，因此不得不取消約定合辦的活動」。

南韓政府表示，北韓單方面通知取消南北韓已經達成協議的活動，對此深感遺憾。強調南北韓關係好不容易出現回暖跡象，在此情況下雙方須本著互相尊重和理解的精神，認真履行雙方達成的協議。

北韓此前曾表露過對南韓媒體相關報導的不滿，並稱如果南韓政府不能對媒體進行有效管控，將會重新考慮是否派團參加平昌冬奧會。

南北韓在 1 月 17 日進行的板門店冬奧工作會談中商定，將聯合於平昌冬奧會開幕前在北韓金剛山地區進行文藝演出。相關推進工作也一直在持續之中，外界一度期待若演出順利促成，將會有南韓民眾前往金剛山現場觀看。

此前，北韓藝術團先遣隊於 1 月 21 日赴南韓，實地考察冬奧賽地附近的江陵市黃永祚紀念體育館、江陵藝術中心和首爾市的蠶室學生體育館、獎忠體育館、國立劇場，為冬奧期間文藝演出進行了準備。

今年初，北韓最高領導人金正恩在新年致辭透露參奧的意願之後，南北韓雙方展開了多輪磋商談判。最終，國際奧會宣佈北韓將派遣包括 22 名運動員的 46 人體育代表團參加平昌冬奧會。此外，兩韓還將在開閉幕式上舉北韓半島旗共同進場。