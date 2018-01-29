葉倫畢業典禮 FOMC預計維持利率不變 高盛：當心鷹派措辭出現

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於 1 月 30-31 日，召開 2018 年首次會議，也是葉倫 (Janet Yellen) 卸任前最後一次利率決策。外界預料利率將維持不變，不過高盛認為，聯準會將在措辭上修正，加強鷹派論調。

據《彭博》報導，高盛經濟學家 Jan Hatzius 在上周六報告中指出，預計 FOMC 本月會發布整體樂觀的會後聲明，包括對風險平衡的升級，以及對通膨評估上更顯強硬的措辭。

高盛說，整體來看，FOMC 將釋放 3 月升息的信號，除非經濟狀況急速惡化，才可能改變進程。

通膨依然未達目標，不過近幾個月核心通膨已有所回升，並趨於穩定。高盛認為，許多 Fed 官員解讀，這些數據會成為額外的證據，來說明去年通膨低迷，主要是各種臨時性因素的結果。

高盛經濟學家還預計，聲明中有關經濟前景所面臨風險的描述，會從「大致平衡」改為「平衡」。如此，將使聯邦官員對經濟情勢分析與風險評估，更抱持樂觀。

高盛認為會後措辭會偏鷹派（圖表取自彭博）

野村則抱持與高盛不同的主流看法，即利率維持不變之外，會後也不會有任何重大的改變或意外。因為在這段期間，經濟數據大致是正面的，肯定了經濟持續成長的潛力，在各類數據穩健的前提下，委員會不至於對前景的評估做出重大調整。

CMC Markets 高級市場分析師 David Madden 則認為，由於這是聯準會主席葉倫的最後一次會議，央行也不會「破壞現狀」，將維持利率不變。