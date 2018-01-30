通膨走高的信號之一：美國加薪公司比例創十八年來最高

摘要：根據全美商業經濟協會周一公布的報告，在過去三個月中，美國加薪的公司比例已經飆升至 48%，達 2000 年 1 月以來最高，也是 1982 年以來第三高的水平。此外，在未來三個月中，加薪的情況將更為普遍。

美國加薪公司的比例達到十八年來最高水平，釋放了通膨走高的信號。

全美商業經濟協會 (National Association for Business Economics, NABE) 周一公布的商業景氣調查報告顯示，在截至今年 1 月的過去三個月中，美國加薪的公司比例已經飆升至 48%，達 2000 年 1 月以來最高，也是 1982 年 4 月開展調查以來第三高的水平。

（圖片來自 NABE 報告）

根據 NABE 報告，並無受訪者在調查時表示薪資出現下降。值得一提的是，調查還顯示，在未來三個月中，加薪的情況將更為普遍。

（圖片來自 NABE 報告）

昨日公布的數據顯示，聯準會最關注的通膨指標在 2017 年底表現溫和。過去一年，美國通貨膨脹率從 1.8% 下降到 1.7%，核心通膨率持平於 1.5%。

聯準會在本月中旬發布的褐皮書顯示，去年 11 月底至年底，美國經濟和通膨率以小幅至溫和速度增長，勞動力短缺，薪資繼續上漲。聯準會對 2018 年經濟前景保持樂觀。

在薪資方面，大部分區域薪資溫和上漲，某些地區的企業，自上次報告以來，在更廣泛的行業和職位上提高了工資。

『新聞來源／華爾街見聞』