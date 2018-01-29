美國經濟明顯改善 消費者支出創六年高點 儲蓄率降至12年低點

美國 12 月消費者支出上升 0.4%，創 2011 年以來最大升幅。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，美國 12 月消費者支出為上升 0.5%

去年，由於收入上升，美國人支出因而增加。美國 12 月個人收入上升 0.4%，較去年同期上升 3.1%，創 2015 年以來最大年度升幅。

然而，美國 12 月儲蓄率却下降至 2.4%，創 2005 年以來低點。

美國 12 月個人消費支出物價指數 (PCE)-- 聯準會(Fed) 偏好的通貨膨脹指標 -- 上升 0.1%。扣除食品與能源後，12 月核心 PCE 上升 0.2%。

過去一年，美國通貨膨脹率下降至 1.7%，前一年為 1.8%。核心通貨膨脹率持平於 1.5%。

股市大幅上漲，及 4.1% 極低的失業率，讓美國家庭有信心增加支出。

經濟學家不預期消費者支出很快會大幅下降，但擔憂下降的儲蓄率最終將迫使消費者削減支出。

近來通過的稅改法案，預期將使得 90% 的家庭於 2 月開始，持有的現金增加，可能推升未來幾個月的支出。

聯準會 (Fed) 最擔憂的是通貨膨脹。若 PCE 指數高於 2%，Fed 可能會積極升息，可能抑制經濟成長。