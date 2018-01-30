尋求獨家遊戲上架 傳微軟有意收購藝電

根據一份來自《Polygon》的報告，引述消息來源指出，微軟 (MSFT-US) 可能有興趣收購 EA (EA-US) (美商藝電)。EA 是電子影音遊戲產業最大的發行商之一，意味著旗下擁有眾多遊戲，這也就是微軟會對藝電感興趣的原因。

《Polygon》的報告關注重點在於微軟的 Xbox 平台似乎沒有足夠的獨家遊戲，比如 Capcom 的快打旋風 V，因為之前確認，這款遊戲永遠不會在 Xbox One 平台上發布。這份報告談到了微軟如何可能解決排他性問題，在採訪分析師後獲致的結論是：收購目前可能是微軟最好的途徑。

報告寫道：「我們聽到的最新可能對象（接近微軟的一個可靠消息來源）實際上就是藝電。除此之外，市場也有關於 Valve 和韓國業者 PUBG Corp. 的傳言，微軟去年與後者簽署了一個限時上架的生存遊戲「絕地求生 (PlayerUnknown's Battlegrounds。

當然，無論微軟是否真的採取行動來收購藝電，還是僅僅是放出風聲，還有待觀察；藝電是否願意被收購則是另一回事。但根據 SuperData Research CEO Joost van Dreunen 的說法，「由於目前產業正處在重要的生命週期中，我預期到微軟很快就會宣布某些重要的事情。」