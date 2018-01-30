成都銀行(601838-CN)明日上市 將成四川首家上市的本土銀行

根據交易所公告，成都銀行股份有限公司(601838-CN)于2018年1月31日起在上海證券交易所主板上市交易。公司發行價6.99元，發行市盈率9.99倍。

在經曆了兩次“中止審查”之後，成都銀行終于在衆多候選IPO的銀行中殺出重圍，即將于明日在上交所上市，而成都銀行也成為四川省内首家實現上市的本土銀行，同時也是繼貴州銀行之後第二家在A股市場IPO的西南地區銀行。

成都銀行是一家以國有股本為主、股權多元化的地方性股份制商業銀行，引入馬來西亞豐隆銀行作為境外戰略投資合作夥伴。該行以建設成為“協調發展、富有特色、價值領先、社會認可的現代商業銀行”為戰略願景，秉承“服務地方經濟，服務小微企業，服務城鄉居民”的市場定位，積極探索差異化、特色化發展路徑，形成了自身獨特的業務特色和競争優勢。

成都銀行股權結構相對較為集中，前三大股東合計持股47.44%。其中，持股5%以上的股東為成都金控集團、豐隆銀行和渤海基金管理公司。成都銀行前四大股東均作出了股份上市後股份鎖定的承諾，成都金控集團、豐隆銀行、渤海基金管理公司和北京能源集團有限責任公司承諾，自成都銀行上市之日起三十六個月内不轉讓或者委托他人管理其持有的本行股份，也不由本行回購其持有的股份，這前四大股東合計持股比例為52.36%。此外，11名持有該行股份的董事、監事和高級管理人員以及146名持有該行股份超過5萬股的職工也承諾，在成都銀行上市之日起3年内不轉讓持有的股份。

成都銀行擁有兩家控股子公司，四川名山錦程村鎮銀行和江蘇寶應錦程村鎮銀行。同時也參與了若幹公司，包括四川錦程消費金融公司、西藏銀行等。

中信建投認為，預計成都銀行2017年-2019年的營業收入增速分别為5.45%、14.59%和14.07%，淨利潤增速為15.91%、21.81%、23.88%，EPS分别為1.01、1.25、1.31，上市後資本充足優勢進一步補充，資産規模擴張基礎夯實，業績表現良好。參照A股城商行次新股的估值，2017年對應的平均PE為8.16，PB為1.02。考慮到成都銀行的實際情況和發展潛力，對應合理PE為7.97-10.31，PB為1.01-1.59。2016年年末，成都銀行EPS為0.79元，假設2016年淨利潤同比增長15.91%，攤薄後17年的EPS為0.92元，攤薄後BVPS為7.29元，合理的價格區間為：8.31元/股—11.59元/股。

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