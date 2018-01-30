2個月新高 日圓換匯重返0.27字頭 換5萬差快2千

由於美國聯邦準備理事會將召開貨幣決策會議，雖然市場普遍預期不會在這次會議宣布升值，但市場對會議及升息的普遍關注，支撐美元走揚，韓元貶破 1070 價位，目前來到 1073.2 韓元兌 1 美元，新台幣兌美元也連續 3 日走貶，今日盤中目前最低來到 29.241 元、貶值 9.1 分，而日圓則在 108.67 日圓兌 1 美元盤整。

也由於新台幣兌美元回貶，而日圓則回到 108 價位，也讓日圓兌新台幣換匯價也持續回升，在 29 日升破 0.27 價位後，今日台銀日圓現鈔賣出價盤中進一步來到 0.2718 元，即新台幣 1 元換 3.6792 日圓現鈔，也創 2017 年 11 月 28 日以來新高，當時價位來到 0.2721 元。

若與近日日圓換匯低點 1 月 8 日的 0.2629 元來看，當時新台幣 1 元可換 3.8037 日圓現鈔，即不到 1 個月就升值了 3.39%。以換新台幣 5 萬元來說，當時可以換到 19 萬 0186 日圓現鈔，現在只能換 18 萬 3959 日圓，少換了 6227 日圓、約新台幣 1692 元，也讓不少哈日族感嘆說好的便宜日圓呢？





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