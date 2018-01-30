台股盤後－憂葉倫鴿轉鷹恐慌指數狂飆 台積電鴻海帶頭殺回測11000

台股今 (30) 日受到市場擔憂美國聯準會主席葉倫卸任前恐轉變態度，由鴿派轉為鷹派，恐慌指數狂飆，亞股同步大跌，台積電及鴻海也成為空方摜壓標的，壓抑指數跳空開低 60 點，午盤過後跌幅持續擴大，跌點來到 100 點，尾盤又再壓低，終場下跌 145.03 點，以最低點 11076.78 點作收，成交值 1373.79 億元。

呈現 11200 點攻防戰，多方由台積電及大立光聯手，帶領低位階蘋概股反彈，電子次族群也由矽晶圓、比特幣、電競等族群跟進，傳產的塑膠也同樣穩健，推升指數早盤開高後維持高檔震盪，終場上漲 74.71 點，以 11221.81 點作收，成交值 1304.09 億元。

以中小型股為主的櫃買市場則是以中場為分界，早盤指數相對抗跌，力守 5 日線之上，不過中場過後受到集中市場跌幅擴大拖累，指數翻黑，終場下跌 1.33 點，也是以全場最低點 152.5 點作收，成交值 438.66 億元。

台股今天類股全面收黑，其中跌幅最重的是塑膠類股，跌幅達 2.3%，汽車跌幅也超過 2%，油電燃氣、半導體、其他電子、鋼鐵、電腦設備、紡纖、化學、弟子零組件及金融也均下跌逾 1%，資訊服務、光電、造紙、電子通路、建材營造、貿易百貨、化學生醫、橡膠、通信網路、水泥、電器電纜、生醫、其他類、玻陶、航運、觀光、電機機械、食品等也均收黑。

台積電再度成為空方摜壓的重災區，早盤直接開低，盤中跌破 10 日線支撐，也拖累威盛、易華電、矽統、世芯 - KY、凌通、盛群、京鼎、智原、聯陽、強茂、捷敏 - KY、晶豪科等也下跌逾 3%。

鴻海也難逃賣壓，鴻家軍包括群創、樺漢、乙盛 - KY、GIS-KY、臻鼎 - KY、鴻準、建漢跌幅也超過 1%。

另外蘋概股也因為市場看淡蘋果 iPhone X 首季出貨量，由印刷電路板族群領跌，包括健鼎、台郡及嘉聯益跌幅均超過 4%，良維、新普、聯發科、順德、國巨、鎧勝 - KY、可成、達方等也均下跌逾 2%。

不過股王大立光則是相對抗跌，股價跌破 4000 元大關後，隨即有買盤湧入承接，尾盤還再小幅拉高作收。

倫元投顧分析師王信傑表示，台股今天出現近期較大幅度的下殺，一方面是因為漲多，另外也透露出美國企業財報效應已逐漸結束，短線先看月線 11000 點能否止跌，以及頸線 10950 點附近是否有撐。