外資台灣50反1轉賣超 低位階蘋概獲青睞 三大法人買超21億元

台股今 (29) 日多方由台積電及大立光聯手，帶領低位階蘋概股反彈，電子次族群及傳產也同樣穩健，終場上漲 74.71 點，以 11221.81 點作收。三大法人則是僅自營商單獨賣超，外資續買超 20.72 億元，投信買超 3.61 億元，自營商賣超 3.24 億元，合計買超 21.1 億元。

期貨部分，三大法人則是土洋對作，外資減碼多單 2612 口，淨部位多單降到 44176 口；投信回補空單 42 口，淨部位空單微降到 35247 口；自營商更是大舉回補空單 3181 口，淨部位轉為多單 1125 口，合計三大法人加碼多單 611 口，淨部位多單為 10054 口。

外資今天買盤又繼續輪動，原本最受外資青睞的面板雙虎友達及群創，雙雙遭外資賣超，反倒是由彩晶取而代之，成為外資加碼面板族群的標的。

另外蘋概股也開始見到外資加碼，尤其是印刷電路板族群的欣興及華通，更高居外資買超首位及第 3 名，其他包括仁寶、亞光、可成、廣達、台光電、和碩、正崴等也均獲外資加碼。

至於電子三雄，外資多空態度依然分明，其中台積電續獲外資買超，累計已連續 3 天買超，至於鴻海則慘遭連續 4 天賣超，而股王大立光，外資今天則是由賣轉買。

外資對於金融股態度也非全面偏多，儘管金控雙雄富邦金及國泰金仍續獲外資加碼，但是包括中信金、台新金、永豐金、華南金也遭外資賣超。

ETF 部分，外資連續 2 天賣超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資也是連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是在連續 5 天買超轉為賣超。

外資集中市場買超第 1 名為欣興，買超張數 16013 張，第 2 名新光金，買超 15706 張，第 3 名華通，買超 9795 張，第 4 名彩晶，買超 7138 張，第 5 名中鋼，買超 4981 張。6 到 10 名依序為，華夏，買超 4951 張；富邦金，買超 4303 張；台積電，買超 4094 張；TPK-KY，買超 3987 張；晶電永豐 76 購 02，買超 3786 張。

外資集中市場賣超第 1 名技嘉麥證 77 購 01，賣超張數 12376 張，第 2 名中石化，賣超張數 10729 張，第 3 名中信金，賣超 10495 張，第 4 名鴻海，賣超 10376 張，第 5 名聯電，賣超 7247 張。6 到 10 名依序為，元大滬深 300 正 2，賣超 5420 張；台積電麥證 77 購 01，賣超 5412 張；欣興麥證 77 購 01，賣超 4493 張；矽統，賣超 4295 張；台光電麥證 77 購 01，賣超 3482 張。

法人表示，外資今天雖然出現連 11 天買超，但是買超金額僅 20 多億元，同時買超標的也持續輪動，但是蘋概股開始有加碼跡象，對於台股來說，蘋概股是相當重要的族群，如果外資現在能開始穩定回補蘋概股，對於投資人期待的台股農曆年前拉高指數的紅包行情來說，也是相對有利的。