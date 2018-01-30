台股盤中－美股創今年單日最大跌幅拖累 大盤重挫百點破3大關卡

美股道瓊工業指數今 (30) 晨創今 (2018) 年以來單日最大跌幅，拖累台股今天開低走低，台積電、大立光等權值股動能也熄火，加上金融股表現疲軟，指數一路向下震盪，而今日摩台指結算，空方勢力擴大，台股不僅跌破 11200 點、5 日線、10 日線等 3 大關卡，接近午盤更重挫超過百點。

電子股當中，台積電在昨日大漲後拉回整理，跌近 2%，跌破 5 日線、10 日線；鴻海遭外資降評後，今天也下挫回測月線；股王大立光早盤跌逾 1%，但 4000 元明顯有撐，跌幅收斂到平盤附近震盪。

整體權值股跌多漲少，台塑四寶、國泰金、富邦金、兆豐金、中華電、日月光、仁寶、友達、群創、台泥、遠東新、統一、長榮與聯發科等，表現都相對弱勢。

盤面上僅有零星中小型電子股靠題材逆揚，其中，無人商店概念股包括浩鑫、穩懋、宏捷科、元太成為盤面焦點。

美股道瓊工業指數創今年以來單日最大跌幅，不利台股今日走勢，美股位處歷史高檔區，近期越來越被專家高喊，宜居高思危，使台股逢高承壓，不宜輕忽。

此外，蘋果也遭多家外資降評，台灣蘋果概念股連帶受影響，尤其新台幣連 2 日走貶，顯示外資熱錢有趨緩跡象，今日摩台結算，外資是否轉向賣超將動見觀瞻，指數短線想要繼續挑戰前波段高點有難度，不過多頭架構並未破壞，預料仍以高檔震盪格局為主。