日本民宿合法化抓住民泊商機趁現在

以往日本民宿管理一直處在灰色地帶引發不少爭議，去（ 2017 ）年年中，日本議會通過《住宅住宿事業法》，新法將會在 2018 年開始執行，估計可以創造 2 千億日圓產值。日本民宿平台非常看好這波民泊前景，紛紛設立繁體中文網站，吸引亞洲遊客預約住宿。

中信房屋商仲部副理王藝樺表示，隨 2020 年東京奧運即將來臨，尋找民宿物件應選擇東京為優，預算多的話甚至可找距離場館附近 3 個地鐵站以內的地點，亦或是步行 10 分鐘內可達的距離；若預算較有限，則可放寬標準，選擇離地鐵站步行 10 分鐘以內可到達的地點。

王藝樺提到，若是用來收租，理所當然以尋找離地鐵站較近，且屋齡為 15 年內的中古屋為佳，如此一來可提升投資報酬率。另外，此類型物件「進可攻、退可守」，收租投報率有望比新成屋高出兩倍以上，不過礙於日本人不喜歡較舊的房子，仍需注意日後出售的問題。

王藝樺認為，日本當地雖有專門的「物業管理公司」代為管理，但尚缺乏「日租代管」的公司，物業管理公司若可開辦「日租代管」服務，可促進許多非日本籍的投資客、置產客前往投資，讓整個市場更為活絡，是一個良好的商機。

王藝樺指出，「日租」相較於「月租」，投報率更高，雖然日租客源較不穩定，但單日租金高，以一間月租 1 萬 5 千元的套房為例，日租一日租金設定為 2000 元，一個月僅需出租 8 天就可以和月租金額打平，若是入住率提高，投報率可說是相當可觀。

王藝樺表示，在挑選房型時，不論是「日租」或是「月租」，建議選擇 1LDK （一房兩廳一廚房）和 2LDK （兩房兩廳一廚房）較受歡迎，在東京租屋的租客，超過半數都是短期赴日旅遊的旅客，以及外派的上班族租用居多。此外，日本無公設， 2LDK 房型可達 25 坪左右，對於旅客及上班族而言，已經相當足夠。

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