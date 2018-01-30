•共享經濟催生產業創新，主要表現在五大共享：一是硬件共享，各類新老裝備在企業之間使用共享；二是數據共享，多種數據交互產生新的價值；三是知識共享，個人的知識和經驗為社會共享；四是用戶共享，挖掘用戶價值網；五是時空共享，實現社會化創業。



•歷史上許多想改變世界的人，都是做異想天開的事情，往往為常人不理解，甚至被認為“精神病”。世人應該有包容精神，給這類人群更多成長的空間，一旦成功將對人類作出重大貢獻。



•互聯網的上半場已經過去，互聯網的下半場正在到來。下半場與上半場相比有三大轉變：第一從“互聯網+”轉向“智能+”，全面智能時代逐步到來；第二從觸網轉向觸雲，雲為智慧大腦；第三從IT轉向DT ，大數據為智慧之源。



•電子商務不是簡單地在網絡上營銷，其本質是商務電子化，將企業的各種商務從線下搬到線上，實現線上與線下一體化運營。電子商務應實施逆向供應鏈的全程電子化，將C2B從CRM+ERP+SCM，打造集成雲服務的智慧供應鏈。

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