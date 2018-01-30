生育率足以影響國際形勢

低生育率已成全球問題。越是發達的地區，生育的成本越高。再者，孩子若是培養得不好，不但沒法養兒防老，而且會成為父母的負擔。因此，大部分人都會利用越來越方便有效的避孕的方法來享受性愛的歡悅，而不用承擔上天預設的性愛後果——生兒育女。

這種趨勢，十分嚴峻，足以令人類斷子絕孫。唯一能夠對現代人這種選擇起制約作用的，是原教旨主義的基督教與伊斯蘭教，佛教在這方面起的作用不大。天主教與回教都不贊成信徒避孕、墮胎及進行同性戀。這些皆有利於生育，而佛教則傾向節制慾望，對生育沒有促進作用。此之所以，亞洲的發達地區，生育率都很低。香港只有1.18，韓國只有1.25，日本是1.4，中國是1.67，全部都低過要維持人口平衡的2.1。

基督教地區的情況好一點，如法國有2.08，英國有1.89，美國有1.87，澳洲有1.77；但仍遠不及伊斯蘭地區，阿富汗有5.33，尼日利亞有5.19，巴基斯坦有2.75，敘利亞有2.6，基本上都是正增長。

現時，全世界以基督徒的人口最多，約佔總人口的31%。若以新生嬰兒計，基督教地區應佔全球的33%，比很多地方都多；但若與伊斯蘭地區比，則有所不如。伊斯蘭人口只佔全球的24%，卻佔全球新生嬰兒的31% ，美國皮尤研究中心（Pew Research Center)的研究顯示：在未來20年裏，伊斯蘭新生嬰兒的數目將多過基督教嬰兒的數目；伊斯蘭教會在2075年成為全球信仰人數最多的宗教。

現時主宰世界的歐美國家，基本上都是基督教國家。他們對這種形勢發展非常敏感。他們知道，西方國家若是在人口數量上輸給了伊斯蘭國家，他們的主宰地位亦會陸續失去。所以近年世界上多場戰爭都是西方國家和伊斯蘭國家打的。阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞，哪個不是伊斯蘭國家？小布殊在開戰前，就說漏了咀，自比為十字軍東徵。特朗普要限制入境的對象，就大部分都是伊斯蘭國家。近年，香港有不少人都去過伊朗旅行，都不覺得這個國家有多邪惡，但美國就是要把伊朗視作邪惡國家。要加強對這個國家進行經濟制裁。這些全是偶然的嗎？

為了應對伊斯蘭人口越來越多，美國已率先修訂了一些之前一直在倡導的價值觀念。從全球化與人權無疆界轉為美國優先。西方是自己要發動戰爭的時候，就無視別人的疆界；但當自己不想承擔人道責任的時候，就把難民堅拒在國境之外。西方有政客計過數，如果將來進行全球民主選舉，選出西方人當全球領袖的機會很低。他們開始覺得有些人是出自shithole(特朗普語），屬低端人口，不配過美國人一樣的生活。所以，不應讓這樣的人有居留權，以免他們可以入美國籍，可以有選舉權。

我認識的一個美國朋友這樣說，他可以接受一個由白人選出來的黑人總統；但如果美國總統是靠黑人的選票選出來的話，那無論是黑人還是白人，他都會很擔心，但由於美國黑人的生育率比白人高，所以他要投票給特朗普，他相信這是特朗普能夠當選的一項重要理由。

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