東吳證券：龍光地產(03380-HK)紮根於珠三角，隨大灣區騰飛

東吳證券發出研究報告，給予龍光地產(03380-HK)買入的投資評級，目標價為14港元。東吳證券指龍光地產是粵港澳大灣區的核心受益標的，重點布局珠三角區域。

目前龍光地產布局在粵港澳大灣區地區的權益貨值為4184億元，佔公司總權益貨值5200億元的81%(截止2017年底)。從城市看，公司重點布局深圳、惠州、珠海、佛山、南寧等城市。該行認為粵港澳灣區內城市間協同發展將會帶動區域內房地產長期繁榮，未來龍光地產將充分受益。

多元化、逆周期拿地，土地儲備豐厚。

龍光地產目前總權益貨值近5200億元，主要布局在以深圳為核心的珠三角及汕頭、南寧等區域。龍光地產拿地非常前瞻，公司善於逆周期獲取土地儲備。在拿地方式上，公司主要通過三種方式獲取土地儲備：公開市場招拍掛、併購、城市 更新。從貨值佔比看，公司通過並購及城市更新獲取的項目權益貨值約3024億元，佔比58%；而通過公開市場招拍掛獲取的權益貨值約2171億元，佔比42%。

銷售規模快速增長、融資成本持續下降。

龍光地產不斷強化“低成本、快周轉”運營模式，近年來銷售規模快速增長。從銷售表現看，公司銷售金額增速遠高於銷售面積增速，反映出公司布局區域房價快速上漲，公司充分受益。公司2018年權益合約銷售目標為660億元。2018 年公司可售貨值接近1300億元，其中65%分布在粵港澳大灣區，公司全年將推出接近30個全新項目。由於公司儲備充足，且布局的區域基本面較好，東吳證券判斷有望在2019年接近千億規模。

盈利預測與投資評級：

龍光地產重點布局珠三角區域，堅持區域深耕，是受益於粵港澳大灣區的標的之一。目前公司土地儲備充沛，能夠滿 足公司未來4-5年的開發需求。公司拿地非常前瞻，積極把握公開市場、並購和城市更新三類機會，布局了大量優質土儲。

東吳證券預計2017-2019年公司EPS分別為0.85、1.37、1.93元人民幣，對應PE分別為10.9、6.8、4.9倍，首次覆蓋給予“買入”評級，目標價14元港幣。

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