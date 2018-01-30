徹底退出房地產業務？萬達澄清：不會選邊站

綜合新浪、每日經濟新聞今 (30) 日報導，萬達官方網站 29 日晚間消息，騰訊 (0700-HK) 作為主發起方，聯合蘇寧 (002024-CN)、京東 (JD-US)、融創 (1918-HK) 與萬達商業在北京簽訂戰略投資協議，計劃投資約 340 億元人民幣，收購萬達商業香港 H 股退市時引入的投資人持有的約 14% 股份。 這將是全球互聯網公司和實體商業巨頭之間最大的單筆戰略投資之一。

隨著引入重磅戰略投資者的完成，萬達商業估值也從港股退市時的 1924 億 人民幣提升至 2429 億人民幣 。其此前被市場寄予的 5000 億人民幣 A 股市值，在巨頭力挺之下，也顯得更具底氣。

前中國首富王健林 (左二)、融創中國董事長孫宏斌。(右二)。(圖：AFP)

據澎湃消息，騰訊投資 100 億人民幣，持股比例為 4.12%，蘇寧和融創中國分別投資 95 億人民幣 ，持股比例 3.91%，京東投資 50 億人民幣 ，持股比例 2.06%。受到消息面激勵，中國網今日報導，萬達私有化概念股今日集體開盤走強，皇氏集團 (002329-CN)、寶鋼包裝 (601968-CN) 強勢漲停，新華聯 (000620-CN)、曠達科技 (002516-CN)、南紡股份 (600250-CN) 漲幅過 3%，蘇寧雲商 ( 002024-CN)、杉杉股份 (600884-CN) 漲幅約 2%。

然而這是否代表萬達從此徹底退出房地產業務，萬達集團表示，與騰訊等企業的合作是從商業利益考量合作，純粹從公司商業利益出發選擇合作夥伴，萬達仍然是萬達商業控股股東，並擁有線上線下融合發展的主導權和決策權，不會「選邊站隊」，也不會做傷害其他方利益的事。 此外，「萬達將徹底退出房地產」純屬誤讀，消息中明確指出是萬達集團旗下企業萬達商管集團不再進行房地產開發。2017 年萬達集團年報中明確今年成立地產集團，繼續開發萬達廣場重資產等房地產業務。

新浪報導指出，蘇寧雲商提供了更多的收購細節，根據公告，蘇寧將首先購買萬達商業 H 股退市時引入的退市投資人擬出售的萬達商業股份，如資金仍有剩餘，則與萬達集團簽訂股份轉讓協議，將剩下的投資款全部用於購買萬達集團持有萬達商業股份。

前中國首富王健林。(圖：AFP)

萬達商業從 H 股退市始於 2016 年，由於萬達商業在港股上市之後股價長期低迷，市值甚至出現低於凈資產的情況，這讓前首富王健林打算不要 A+H 的方案，打算裸退回 A。當初在央視一欄目現場，王健林稱「所有私有化的錢，我不借錢，我也不負債，首先協議簽得很清楚，不為這些投資者擔保，你們看好，自己進來，我們不承擔任何費用。」

不過，後來據媒體披露，這是有對賭協議的，投資人拿錢進來幫助萬達商業完成私有化，萬達商業要在 2018 年 8 月完成在 A 股的上市，否則到時萬達集團就要回購所有股份，並且還要付利息。

萬達商業登陸港股僅 15 個月後，便宣布進行私有化，並於 2016 年 9 月正式退市，退市前總市值為 2376.8 億港元（約合人民幣 1924 億元）。按照此次各方入股價值計算，此次萬達商業的估值至少在 2429 億人民幣。 而根據此前媒體披露的萬達私有化項目書的數據，萬達商業計劃於 2018 年 8 月 31 日前完成 A 股上市，市值至少為 2700 億 人民幣 ，最高將達到 6880 億 人民幣 。

這眼看著對賭協議的時間已臨近，萬達商業 A 股上市還是未知數，如果萬達商業在退市滿兩年或 2018 年 8 月 31 日之前未能在 A 股主板市場上市，萬達將回購全部股份，並向海外及境內投資者分別支付 12% 和 10% 的利息，此為對賭協議。或許正式因為這個原因，萬達商業退市以後動作頻頻。2017 年以來，萬達集團加速輕資產戰略落地，出售萬達文旅項目和酒店業務都可以理解為萬達謀求回歸 A 股的體現。

此外，據報導，在整個市場去槓桿的大環境下，萬達集團又沒錢回購股份，就只能再找人接下這攤子買賣，蘇寧此次認購萬達商業就有兩個價格，一個是認購退市投資人的價格，一個是萬達集團轉讓股份的價格，而其他認購各方應當也是照此辦理，融創中國 1 月 30 日的早間公告也證明了這一點。