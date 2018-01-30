張忠謀原來有國外版：摩根大通執行長Dimon希望「5年後」退休

摩根大通 JP Morgan (JPM-US) 執行長 Jamie Dimon 被問到何時退休，總是回答「5 年」。這個答案也使眾多接班人事另尋他處。然而，公司於週一 (29 日) 提升了 2 位執行總監，位階只低於 Dimon，使這個「5 年」傳說開始倒數。

以市額算，JPM 為全球最大的銀行。續任 12 年的現任執行長、今年 61 歲的 Dimon 除了讓 JPM 涉及同業談判、政治、及法律，同時也投資了人工智慧來設法改革銀行業。摩根大亨週一收盤股價小漲 0.08% 來到 116.20 美元。

摩根大亨股價日線趨勢圖

據了解，晉升於「宰相」位階的 2 位為 55 歲的投資銀行總監 Daniel Pinto 及 59 歲的零售事業群總監 Gordon Smith。零售銀行為 JPM 的基本盤，同時也是主要業務，然而近年來 JPM 的投資銀行也在華爾街同業裡佔了上風。兩個事業群加起來佔了 JPM 營收的 80%，等同於 996 億美元，而年薪 2100 萬美元的 Smith 及年薪 2000 萬美元的 Pinto 薪資也都是「一人之下」。

Smith 原本服務於美國聯通 American Express (AXP-US)，並於 2007 年領導著 JPM 的信用卡業務，而 2012 年晉升為事業群總監。然而，Compass Point 分析師 Charles Peabody 認為 Gordon 的年齡過大，應不會繼任，也同時懷疑他的風險管理及承銷業務能力。

Pinto 則是從 JPM 的證券交易開始服務了 35 年後晉升，使 JPM 去年成為以營收金額來算，華爾街第 2 名的投資銀行。

至於 Dimon，如果真的不幸離開 JPM，希望在大學教課或寫幾本書籍。但對他來說，最重要的是希望所有人懷念著他。